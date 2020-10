Por esta razón Capriles considera necesario que empresarios venezolanos conversen directamente con Washington

Henrique Capriles, ex gobernador de Miranda, considera necesario que los empresarios, entre ellos Fedecámaras, Consecomercio u otros, sostengan una conversación directa con el Gobierno de Estados Unidos.

"A través de Fedecámaras o no se cómo lo hacen ustedes, si a través de Consecomercio, pero muchos de ustedes que sé que participan en otras instancias, yo creo que es muy importante eso, que ustedes hablen con Washington. Creo que es muy importante que se oiga la voz de los empresarios que no son enchufados, que no son gente que está recostada sobre el régimen de Maduro, que los oigan a ustedes. Esa ha sido mi recomendación en Washington y a cada uno con los que he hablado", expresó.

Durante un encuentro con empresarios del estado Zulia, Capriles expresó que además de los políticos, se debe escuchar la voz de los venezolanos.

"Yo creo que hay que oír a la gente que vive en Venezuela, a los empresarios que trabajan en Venezuela", dijo Capriles.

"A la gente que sigue aquí que se cala los cortes eléctricos de seis, ocho, diez horas a los que han tenido que bajar la santamaría, a los que han perdido sus tierras. Yo creo que hay que oír otras voces y se lo dice alguien que forma parte del G4 que es político, pero nosotros no somos los dueños de la verdad", puntualizó.

Las sanciones al régimen de Maduro

Con respecto a las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, el excandidato presidencial, indicó que se debe esperar hasta el próximo 3 de noviembre, cuando se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero "sin duda alguna EEUU discute sobre la situación en Venezuela".

Cabe recordar que las sanciones impuestas por la comunidad internacional, son una respuesta a la continúa violación de los Derechos Humanos en Venezuela.