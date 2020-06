Para el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, la situación del abastecimiento de gasolina en Venezuela es insostenible,

La leve mejoría que se ha sentido en el mercado interno de hidrocarburos entre el domingo y hoy pende de un hilo, indica el sindicalista de Pdvsa.

Hasta hoy, señala Iván Freites, no es cierto que en el Centro Refinador Paraguaná se esté produciendo gasolina.

Pdvsa está produciendo algunos de los productos necesarios en el Centro Refinador Paraguaná y en El Palito, pero es incierto si el proceso se completará en los próximos días.

Concretamente, señala Iván Freites, para tener abastecimiento de gasolina en Venezuela se requiere toda una cadena vertical que va desde el pozo petrolero hasta el consumidor final.

Esto es imposible de cumplir sin un cambio de actores políticos, como detalla en el audio que sigue:

Pdvsa, 320 mil barriles diarios en junio

Freites, sin embargo, también calificó de demagogia el anuncio hecho por dos expertos del Plan País, quienes afirman que si cesa la usurpación el abastecimiento se normalizaría en los siguientes quince días.

Para Iván Freites la situación más grave de la industria petrolera venezolana no se encuentra en la refinación sino en la producción: según cifras que aportó, en lo que va de junio la producción petrolera venezolana es de apenas 320 mil barriles diarios.

De esta producción, Pdvsa tiene unos 150 mil barriles, y el restante lo aportan las alianzas estratégicas.

"Occidente (Zulia) por ejemplo, no está produciendo un barril de petróleo", señala Iván Freites. "Si no produces petróleo, no puede haber abastecimiento de gasolina en Venezuela".

Freites labora en el Complejo Refinador Paraguaná, y lleva 36 años en la industria petrolera venezolana.

El video que acompaña esta entrevista está entrecortado por las pésimas condiciones del servicio eléctrico y de Internet en el estado Falcón.

Para Freites es "aventurado" hablar de cuánto puede durar el abastecimiento de gasolina en Venezuela.

No se pierda esta entrevista con el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela en Caraota Digital.