Presos en Catia: quienes no tengan carnet de la patria no podrán salir de sus casas

Un nuevo capítulo se escribe en la crisis de Venezuela. La cuarentena le cae como anillo al dedo al régimen de Nicolás Maduro, quien aprovecha la pandemia del Covid-19 para aumentar el control social. A la escasez de gasolina y las restricciones para adquirirla, se suma la obligatoriedad de poseer carnet de la patria para poder circular por algunos sectores de Caracas.

"Camina rápido que ahí vienen las del consejo comunal", le dije a mi vecina cuando regresábamos de la farmacia. No fue suficiente, igual nos alcanzaron, y con ellas, la mala noticia. "Estamos entregando salvoconductos, sin ellos no podrán circular por la parroquia", dijeron. Explicaban que los habitantes de la parroquia Sucre del municipio Libertador podrán salir solo cuatro días a la semana: lunes, jueves, viernes y sábado. El resto serán "días de parada".

Los martes no habrá mercado ni buhoneros en Catia, aunado a los miércoles y domingos será obligatorio que quienes circulen porten, además, el documento que los acredite como trabajadores de algún ente público. Deben demostrar que están obligados a salir o entrar a la parroquia. Los empleados del sector privado necesitarán un documento del ministerio que rige al ente privado para el que trabajan, según explicó un integrante de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBch) .

Las personas que salgan a la calle sin el salvoconducto o sin justificación en los días prohibidos serán detenidas y aisladas hasta por 48 horas. El problema no son las restricciones de movilidad, necesarias e implementadas en todo el mundo. Sino las exigencias que hace el chavismo.

"Ustedes no están censadas en el consejo comunal, ¿verdad?", preguntó la vocera. Ahí estaba el inconveniente, le habíamos estado huyendo al bendito censo de la organización chavista. Sin registrarnos no podríamos tener acceso al salvoconducto. "No te lo puedo dar si no estás censada. Mándame una copia de tu cédula y del carnet de la patria o carnet del Psuv para ponerte en lista de espera. ¿No tienes carnet de la patria? Tienes que sacarlo entonces para poder censarte", me dijo.

La nueva medida se resume: para poder circular necesitas un salvoconducto. Para obtener el salvoconducto debes estar cesado en el Consejo Comunal. Para censarte los voceros te exigen el carnet de la patria.

Es evidente entonces, que quienes no tienen esa acreditación no pueden circular. Es una medida arbitraria que va en contra de la Constitución venezolana, en donde no figura el carnet de la patria. Como en cualquier país "normal", las organizaciones deberían exigir, simplemente, un documento que refleje el lugar de residencia. En el caso de Venezuela, este documento debería ser el Registro de Información Fiscal (RIF).

Estos salvoconductos tendrán un color dependiendo del "eje" al que pertenezcan, una copia del modelo chino implementado en Pekín.