Vecinos de Los Caobos protestaron la noche de este martes luego de una toma arbitraria por parte cuerpos de seguridad del régimen de un hotel en la zona donde supuestamente alojarían a posibles contagiados de COVID-19.

Tal acción generó preocupación a los residentes de los edificios contiguos del establecimiento tomado, en la avenida Bogotá de la urbanización caraqueña. Vecinos cacerolearon e intentaron persuadir a las autoridades, sin fruto alguno.

Sostienen que el arribo de contagiados de COVID a las cercanías podría provocar nuevos brotes de coronavirus. Mencionaron que en la zona residen numerosas personas de la tercera edad, consideradas personas de máximo riesgo.

Denuncian funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y colectivos afectos al régimen escoltaban a los autobuses con los que serían los nuevos inquilinos.

Venezuela ascendió este martes a más de 10.000 casos confirmados de contagios de COVID-19.

El Régimen mueve a los hoteles de los Caobos a personas en cuarentena, no hay agua normalmente, no tienen el mejor trato sanitario y de alimentación, los desechos no tienen ningún protolo y terminan esparcidos por la calles y Avenidas pic.twitter.com/crsIFtA71m

