Desde la madrugada de este lunes, 21 de junio, personas de toda la ciudad capital se dirigieron al Hotel Alba Caracas, en el centro de Distrito Capital. Los adultos mayores esperaban recibir la segunda dosis contra la COVID-19, pero las autoridades les comunicaron que no contaban con vacunas disponibles para inmunizarlos.

La periodista Aymara Lorenzo informó en su Twitter (@aymaralorenzo) que las autoridades suspendieron la jornada de vacunación de la segunda dosis. Mientras las personas esperaban en las inmediaciones del centro de vacunación, una funcionaria comunicó que no hay vacunas y las personas deberán volver el 19 de julio, en más de un mes.

“La vacuna rusa a partir del viernes que viene”, explicó un Guardia Nacional a los ciudadanos que hacían fila esperando la segunda dosis. “¿Pero qué día? ¿Qué día?”, respondió una mujer, mientras que un hombre exige hablar con su superior.

Según información suministrada por Reuters, Venezuela solo tiene al 0,8 % de su población vacunada totalmente, mientras que la población es de 28 millones de personas. Según los anuncios oficiales, la administración Maduro recibió 3,5 millones de vacunas, pero de la Sputnik V y Sinopharm, ambas de dos dosis.

No hay segundas dosis de las vacunas rusas

La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció este lunes que las autoridades sanitarias del país no cuenta con dosis contra la COVID-19 para la segunda inyección. Jaime Lorenzo, director de la la institución, alertó de las deficiencias en el proceso de vacunación en el territorio, algo que ha generado la suspensión de jornadas de inmunización.

“Antes de iniciar cualquier proceso de vacunación, usted tiene que estar seguro de la provisión de vacunas, para que cuando comiences, no se te terminen (…) Lo peor que estamos observando en este momento es los anuncios en diferentes centros en que la segunda dosis no la tienen”, agregó el vocero de Médicos Unidos.

Por su parte, el infectólogo Julio Castro reiteró que las autoridades no podrán administrar las segundas dosis; no cuentan con los fármacos necesarios. “No hay datos científicos de que retrasar la segunda dosis pueda ser bueno o malo. Es un hecho de que no hay segunda dosis, tiene que haber respuesta, y la respuesta ha sido que se va a retrasar mientras se espera que llegue”, dijo.

#21jun 6:05am “La vacuna rusa a partir del mes que viene” dice el GN que camina por el pasillo contiguo al #AlbaCaracas donde las personas hacen fila. pic.twitter.com/C9htaeail1 — Aymara Lorenzo (@aymaralorenzo) June 21, 2021