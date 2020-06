¿Qué fue lo que realmente dijo Trump sobre Guaidó y Maduro?

Unas supuestas declaraciones de Donald Trump a Axios habrían sido sacada de contexto, según han argumentado otros medios de comunicación nortemericanos tras analizar el cuestionado artículo.

En plena campaña electoral el tema Venezuela es de alta relevancia para captar el importante voto latino en EEUU, que podría inclinar la balanza en estados decisivos como Florida.

También algunos periodistas o medios de comunicación suelen "torcer" un poco las palabras de los entrevistados, para buscar un titular más llamativo que atraiga la atención de los lectores.

Así lo considera la cadena de noticias canadiense CNW, que explicó en un tuit que "el titular de Axios en muy engañoso en comparación con el artículo".

Asimismo, destacó que durante la entrevista "Trump dice que no lamenta heber reconocido a Guaidó como presidente interino y dice que rechazó todas las oportunidades de conocer a Maduro".

En otra publicación replicada por CNW se expresan serias dudas sobre que esa reunión pueda llevarse a cabo "ya que Maduro tiene una recompensa por su cabeza (de $ 15 millones) emitida por el Departamento de Justicia de los EEUU".

"Mirando las citas reales que usan de Trump, no hay nada de qué preocuparse. Trump sigue apoyando a Guaido y dice que ha rechazado todas las oportunidades de reunirse con Maduro", agregó la cadena.

No obstante, acalaran que Trump "dice que nunca descartaría una reunión", pero también subrayan que siempre está dispuesto a reunirse.

The Axios article is slightly misleading however. The actual Quotes from Trump seem normal.

Trump says so far he’s turned down all chances to meet with Maduro and he says he doesn’t regret his decision to recognise Guaido as interim President pic.twitter.com/rc29ShvuO4

— CNW (@ConflictsW) June 22, 2020