Rafael Simón Jiménez, nuevo rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) designado este 12 de junio por el Tribunal Supremo de Justicia, afirma que el régimen de Maduro aceptará gracias a la Mesa de Diálogo Nacional lo que no aceptó en 2017 en República Dominicana.

Según este exdiputado, cuya postulación como rector fue propuesta por Cambiemos, Copei, el MAS y Soluciones, las elecciones parlamentarias que podrían ser este año o quizás el que viene tendrán a todos los partidos legalizados y las 18 condiciones que presentó Vicente Díaz en la Mesa de Negociación de Santo Domingo, hace tres años.

Cuando se le pregunta por qué tendría el régimen que aceptar eso, señala que el mismo quiere reinsertarse en el sistema internacional con un proceso electoral que sea creíble para esta. Las elecciones para las que fue designado este CNE son las legislativas "como comienzo de una serie de elecciones que sean una soluciòn".

También señala Jiménez que es posible un diferimiento de las elecciones parlamentarias para 2021 en función de un acuerdo político.

A continuaciòn, una traducciòn no literal de la entrevista.

"Me respalda una parte de la oposición tan respetable como las demàs"

¿Qué circunstancias rodearon su elección? ¿Cuándo supo usted que iba a ser rector del CNE y cuándo empezaron las negociaciones para que lo fuera?

Yo siempre dije cuando me interrogaron que no contaba pollos antes de nacer. Hasta ayer tarde, cuando vi al Tribunal Supremo nombrando al CNE, nunca quise hacer suposiciones de que iba a desempeñar el cargo.

Por supuesto, eso es parte de una negociación que desde hace algún tiempo viene llevando parte de la oposición, respetable, que no sé si tiene mayoría o minoría pero que para mí es respetable.

Y yo estoy convencido de dos cosas: en primer lugar que Venezuela no tiene una salida que no sea negociada, pactada, entendida, donde prevalezca la política, y en segundo lugar que esta salida debe ser electoral necesariamente.

Todas las demás salidas que se han intentado en estos 22 años no solo han sido un fracaso, sino que solo han servido para atornillar al régimen.

¿Concretamente, esas negociaciones empezaron cuándo y cuál es el "movimiento político respetable" que lo apoyó?

La Mesa de Negociación, que algunos despectivamente llaman "la mesita", donde están organizaciones como el MAS, Copei, Soluciones, Cambiemos... una serie de interlocutores gracias a los cuales por cierto se logró la incorporación del chavismo a la Asamblea Nacional.

"Quienes me eligieron saben que soy difìcil"

Su primera declaración es: "yo reconozco a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional". Esa "mesita" reconoce a Luis Parra como presidente de la AN...

Ellos tienen una opinión y yo tengo otra. Yo siempre he sido absolutamente autónomo en mis decisiones. La polarización ha estupidizado la política venezolana porque la ha puesto en blanco y negro.

Yo no estoy acostumbrado a eso, yo soy un hombre que ingresó a la política a los 10 años de edad, por ideales, nunca he seguido hombres. Quienes me eligieron saben que soy un personaje un poco difícil y no estoy subordinado a directrices, sino a mi conciencia y a lo que yo pienso de Venezuela.

"Hay una mengua absoluta de las garantìas democràticas"

¿Usted considera el proceso del 20 de mayo de 2018 como una elección legítima?

Bueno, yo apoyé a Henri Falcón. Te repito, la polarización es la muerte de la política, de la inteligencia. En un país donde 80% de la gente quiere un cambio, sometido a la tragedia colectiva que estamos viviendo no aprovechemos la oportunidad para ganarle unas elecciones al Gobierno (...) es desperdiciar una oportunidad.

Si la gente se hubiera volcado en masa a votar el 20 de mayo le hubiéramos dado una paliza al Gobierno y otra hubiera sido la situación...

La pregunta es si el proceso fue legítimo o no fue legítimo, en su opinión.

Allí es donde yo no me atrapo, porque esos son los temas de la polarización, sí o no... Las cosas tienen matices. Yo no aprendí a hacer política así. A mí es muy difícil que me encasillen.

¿En este momento estamos en un juego democrático o no estamos en un juego democrático? ¿Hay un sistema de derechos y de garantías o no lo hay?

Hay una mengua absoluta de los derechos y garantías democráticas, pero eso lo que constituye es un desafío para los que queremos cambiar las cosas.

Poniendo las cosas en blanco y negro, en Venezuela solo hay dos cosas de hacer. O tratar de involucrar al colectivo, tratar de participar, o tratar de mover a la gente, en todos los espacios, en todos los escenarios, o quedarnos en la casa languideciendo.

Todas las demás estrategias no tienen ninguna viabilidad. Olvídate de TIAR, todas esas cosas son alegrías de tísico.

O nos activamos, o luchamos contra el régimen, o nos quedamos como la famosa foto de los viejitos cubanos esperando el barco que les prometieron en 1959.

"Absoluta habilitación de todos los partidos que quieran competir"

Cinco cosas concretas que usted propondrà en el CNE.

Las garantías electorales que se van a pactar con el Gobierno es un documento que expuso el rector Vicente Díaz en República Dominicana en 2017.

Allí el hizo una intervención de seis horas en la que se establecieron una a una cuáles eran las garantías que debían darse para que en Venezuela habría un proceso democrático creíble.

Ese mismo documento va a ser el documento q ue se va a discutir y que se va a aprobar. Lo puedes poner en mi nombre. El que establecieron en la mesa de negociación en Santo Domingo como las garantías electorales necesarias para ir a un proceso competitivo.

Pero sin los partidos que pedían eso... ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con el tema de las ilegalizaciones o de los partidos paralelos?

Absoluta habilitación de todos los partidos que quieran competir en las elecciones...

Perdóneme el escepticismo, pero ¿por qué deberíamos creerle, ya no a usted, sino digamos, a la magistrada Indira Alfonzo, que emitió la sentencia que suspendió la proclamación de los diputados de Amazonas y luego de forma irregular cercenó la posibilidad del revocatorio?

El tema no es que el Gobierno sea bueno, que se ha arrepentido, que está dispuesto a dar unas concesiones. Son realidades.

El Gobierno venezolano está acorralado por unas sanciones que le están causando, además de la ruina que ya ha causado el Gobierno en todos los servicios y toda la infraestructura de país.

Evidentemente el Gobierno sabe que su única manera de recuperar espacios es reinsertándose en el sistema internacional. Ese es un objetivo prioritario para ellos.

Lo segundo es que ellos saben de antemano que habrá una reacción instintiva de rechazo. Son absolutamente predecibles. La posición del G4 siempre me ha recordado a la reacción de los reflejos condicionados de Pavlov.

Participar aunque sea para retirarse el último día

¿Lo que va a pasar ahora es: Habiilitación total de partidos políticos y aceptación total de las condiciones presentadas en Dominicana?

En relación a las condiciones electorales.

¿Para hacer unas elecciones parlamentarias?

Que son las que están previstas en la Constitución. Para mí si en Venezuela hubiera elecciones de todo sería mucho mejor. Las elecciones parlamentarias serían el comienzo de la solución de la crisis, pero no es cualquier cosa.

Nosotros hemos podido sostener esta batalla porque hemos tenido la Asamblea.

Así fuera para llegar al día final y retirarnos cuestionando la elección, el proceso electoral es una extraordinaria oportunidad para activarse y movilizar a la gente, de sacarla de la molicie y la desesperanza.

Un acuerdo político para retrasar las parlamentarias

Todo eso que usted dice que va a pasar toma tiempo. ¿Entonces es que las elecciones no son este año? La Ley Orgánica de Procesos Electorales, si quieren aplicarla bien, fija como mínimo seis meses de plazo para convocar una elección.

Hay unas pautas constitucionales, eso es como que Maduro quisiese quedarse más allá de su tiempo. Ahora, si hay un acuerdo político... Maduro por ejemplo ha dicho que el tema de la pandemia es prioridad para Venezuela.

Todo eso es parte de una negociación política, y tengo que decirlo: nadie está excluyendo de la negociación a nadie. La gente se autoexcluye, porque si tú me dices que no puede haber elecciones si no se va Maduro, entonces viene la preguntica: "¿Cómo haces para sacarlo?".

"No hay soluciones jurìdicas, hay soluciones polìticas"

El proceso de su designación se produjo en tres días. Los venezolanos nos enteramos ayer de que ustedes iban a ser designados rectores del CNE. ¿Eso es un proceso legalmente sólido, habiéndose realizado en la más absoluta opacidad? ¿Qué garantías le puede brindar al país un CNE designado en semejantes condiciones? Usted es abogado, ¿le parece esa designación normal?

No me parece normal porque Venezuela no vive una situación normal. Un país que tiene dos presidentes, tres asambleas, dos fiscales y dos tribunales supremos no puede ser un país donde tú analices las cosas con la racionalidad jurídica.

Yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Unimet. En Venezuela lo político tiene que prevalecer sobre lo jurídico y sobre todo porque no hay manera de reconstruir el país sino medianrte un acuerdo político.

Aquí es imposible aplicar la letra de la Constitución porque ha habido un desmadre, donde no hay instituciones ahorita.

Fíjate la manipulación que hay: lo lógico hubiera sido que la Asamblea Nacional eligiera al CNE. A pesar de que tres de los cuatro Consejos Electorales han sido designados por este mismo procedimiento...

Pero disculpe: en las dos veces anteriores, la hegemonìa polìtica del PSUV no estaba en riesgo...

Nadie que estè bien informado puede creer que la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, a la que yo reconozco, y acato, y si quieres me le hinco enfrente, puede elegir a un Consejo Nacional Electoral porque no tiene las dos terceras partes de los diputados, menos despuès de este desprendimiento de los diputados encabezados por Luis Parra.

Esta Asamblea tuvo mayorìa de dos terceras partes en 2015 y por cierto, debo insistir, su nueva compañera, Indira Alfonzo, cercenò esa mayorìa en el propio diciembre de 2015...

Bien bueno que lo recuerdas. En 2016 la Asamblea fue a elegir el nuevo CNE. Y el lapso para que el Comitè de Postulaciones integrado por VP y PJ debìa hacerse antes del 4 de diciembre de 2016.

No se cumpliò ese lapso porque no se pusieron de acuerdo en el nombre de los rectores y el 15 de diciembre el TSJ activò la omisiòn legislativa.

"Si veo que no puedo cumplir, me retiro"

¿Qué le ofrece usted a Venezuela, cuál es su mensaje? ¿Compromete su palabra en los cambios que mencionó?

No dos cambios. Dieciocho cambios. Dieciocho garantías que se le van a dar a los ciudadanos. Pero mira. Hay que esperar, ser responsable. Esperar cuáles son las condiciones electorales.

Si tú tienes el disco rayado de que para que haya elecciones se tiene que ir el señor Maduro primero, dime cómo lo vamos a sacar. Yo lo que he visto en 22 años es el gobierno cada vez más atornillado y la oposición cada vez más dividida y el país cada vez más desesperanzado.

¿Usted está en el CNE para que haya un juego electoral limpio?

Para poner mi granito de arena. Yo no sobrevaloro. Ojalá dependiera de mí. Pero voy a poner todo mi esfuerzo. Si en algún momento me convenzo de que eso es imposible, tampoco tendría ningún problema en irme.

A estas alturas de mi vida los cargos me importan muy poco, lo que no quiero es que mis hijos y mis nietos tengan que calarse un país en medio de esta tragedia que estamos viviendo.