"Luis Parra y su combo realizan jubilaciones forzadas en la Asamblea Nacional" (AN). Así lo denunció el diputado Julio Ygarza durante la sesión de este martes 14 de julio.

Según el parlamentario, señaló que con estas decisiones la polémica junta directiva de Parra, violan las leyes y contrataciones colectivas de los trabajadores legislativos.

También, agregó que además de obligarlos a a la jubilación, no les cancelan las prestaciones sociales en el tiempo que establece la ley.

El diputado por el estado Amazonas, indicó que una vez que son trasladados a la nómina de jubilados. Inmediatamente pierden sus derechos contractuales. Así como ingresos importantes para ellos y su familia. Necesarios para subsistir, sobre todo en momentos en que el poder adquisitivo de los venezolanos no vale nada.

“Toda Venezuela sabe que el régimen ha destruido el salario de los trabajadores, el salario básico, el trabajo y las instituciones públicas. Hoy estas instituciones no tienen ni una hoja de papel, ni tinta para imprimir, no tienen papel toilette en los baños, no tienen agua, ni presupuesto”.