Reclusos de Cicpc en Valencia exigen que se esclarezca la muerte de uno de los reos (video)

Se trata de un recluso de la subdelegación Las Acacias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), del norte de Valencia quien, de acuerdo a lo expresado por otro privado del lugar en un video difundido en redes sociales, tenía cuatro días en el calabozo 1 del lugar cuando empezó a sentirse muy mal.

Aseguran que el viernes 26, el hoy fallecido, manifestaba que se quería ir del sitio y ellos pensaron que se trataba de un ataque de esquizofrenia en medio del severo hacinamiento que enfrentan.

“Llamamos a los funcionarios aproximadamente a las 11 am, ellos hicieron caso omiso y no quisieron venir. Luego hicimos otro llamado a las 12 de la madrugada y volvieron a alegar lo mismo y no quisieron sacar al chico que se sentía mal… Hubo un compañero que se levantó a las 2 am para ir al baño, cuando prendió la luz se ve que el chico está morado, boca abajo. Nos alertamos todos y empezamos a pegar gritos a los funcionarios y no querían sacarlo”.

Video de denuncia

En el video manifestaron que fue después de las 3 am cuando sacaron al recluso. “Ya no tenía signos vitales aquí. No estaba golpeado, no estaba apuñaleado, nada de eso que dijeron después y no sabemos por qué lo hicieron”.

En el video publicado en Youtube piden al director nacional del Cicpc, Douglas Rico, que se esclarezca el caso. “Por los familiares se corrió el rumor de que al chico lo llevan a las 11 am directo a la morgue”. Pero en la minuta elaborada se asegura que el motivo de la muerte fue una herida abierta en la región frontal, con múltiples hematomas en la región costal derecha, escoriaciones en la región media del brazo izquierdo, además de una herida punzo penetrante en la región media del brazo derecho, una escoriación en la región media del codo derecho.

Represalias

Lo siguiente fue la represalia en contra de los reclusos del sitio. “Nos sacaron al patio, engañados, e hicieron una simulación de requisa. Luego nos sacaron en grupos de cinco a las canchas y nos hicieron firmar nuestros derechos de imputados, sin ningún abogado ni nada… Pero todo fue culpa de los jefes de guardia y el jefe del retén, por negligencia”.

El domingo 27 llegó el control 2 del palacio de justicia de Carabobo y celebró una audiencia de presentación en la cancha de a subdelegación.” Se nos violan nuestros derechos, no hay fiscalía, solo juez, no hay defensa. Nos están acusando de homicidio. Nos privaron 45 días sin la fiscalía ni ningún ente nos defendiera. Nos hicieron firmar la privativa de libertad. Nosotros no tenemos nada que ver, fue negligencia de los funcionarios. Yo les pido que tomen caratas en el asunto”.