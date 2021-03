Ya pasaron más de nueve días desde la detención de Rafael Salazar, de 54 años de edad. Era quien prestaba el apoyo en transporte en el sector Los Culíes, un asentamiento campesino en el estado Bolívar, en vista de que en la zona se quedaron sin unidades operativas.

Recolectores de chatarra, oficio con el que actualmente sobrevive la mayoría de los habitantes de este sector, pidieron el apoyo a Salazar para el traslado de material ferroso aportado por los mismos vecinos de la comunidad, que formaban parte de los desechos de sus viviendas y patios.

En el peaje del sector Palo Grande, en la vía a Upata, fueron detenidos por la Guardia Nacional. A Xavier Sira y Usiel Maurera, ambos recolectores de chatarra, les pidieron retirarse de la zona. Ellos solo se retiraron del área militar, mientras esperaban al conductor.

Horas después fueron testigos de las irregularidades de los funcionarios militares. «Vimos que al camión lo pasaron a la parte de atrás del comando. Un guardia abrió la cava y metió más material estratégico, metieron carro picado, cosas que no compran en las chatarreras porque primero preguntamos qué tipo de material compran, y no aceptan carro picado ni nada de eso. No tiene sentido que nosotros llevemos ese material sin saber que lo van a comprar», denunció Xavier Sira.

Salazar, quien padece de diabetes e hipertensión, recibió privativa de libertad y fue trasladado al comando militar del sector Castillito, en Puerto Ordaz.

«Pedimos que liberen al señor porque es el que nos está prestando el apoyo para sacar el material, ya que somos padres de familia. Tengo dos niños y como estamos desempleados, con eso nos ayudábamos. Mi compañero tenía a su niño enfermo y salimos en vista de la desesperación de no tener sustento en nuestras casas», agregó.

El oficio del chatarrero

Luego de la venta de material, recolectores dan parte de lo vendido al vecino que dio la chatarra, con el resto que les queda de ganancia es que compran algo de comida. Cada kilo de chatarra la venden a aproximadamente 70 mil bolívares.

«Eso no es nada. Uno tiene que traer suficiente como para darle al vecino y que nos quede a nosotros. Cuando me queda algo a mí compra que si pañal, un kilito de sardinas, un arroz y una harina, eso es lo uno compra. Uno hace eso por necesidad, a mí no me gustaba pero tuve que agarrar esa opción», admitió Usiel Maurera.