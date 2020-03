La exsenadora colombiana Piedad Córdoba aseguró que el régimen de Nicolás Maduro dio una mina de oro a Jose Luis Rodríguez Zapatero.

«Pero ustedes cómo están haciendo, yo no lo logro entender. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Me dijo: a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por nuestro lado, nos llega por acá», dijo Córdoba.

La política manifestó su sorpresa ante la reciente inauguración de una estadio de beisbol en el estado Vargas, en plena crisis económica y social. Una construcción de importantes características, pese al supuesto bloqueó que alega el régimen de Maduro.

Según reseñó El Mundo, la exsenadora mezcló de forma confusa a gobernadores chavistas y aliados internacionales con sanciones y corrupción. La extracción de oro y el contrabando serían los métodos que usaría el chavismo para obtener ingresos a pesar de las sanciones internacionales.

Las triangulaciones de oro pasan a menudo por Turquía y de ahí pasan a otros rincones del mundo. Córdoba afirmó que le dijeron que todo el mundo quiere el oro de Venezuela y que acababan de comprar a China las herramientas necesarias.

Sin embargo, Córdoba, aliada del chavismo, manifestó que en Venezuela hay problemas, pero no son tan graves como los quieren representar.

«Tú vas allá y sientes el bloqueo fuerte, como en Cuba, pero igual todavía hay un Gobierno que pensiona cuatro millones de personas (reciben tres euros al mes)», dijo la dirigente.