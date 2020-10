La calidad de vida de los venezolanos se vuelve más caótica por la precariedad del salario en Venezuela. Bolívar, con dos grandes ríos y centrales hidroeléctricas, carece de suministro de agua y electricidad.

Así lo denunció Noel Hernández, coordinador adjunto de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana.

"Hoy nuestro dinero no vale nada. Maduro acabó con el salario del venezolano. Hoy somos un país arruinado, nuestro estado, con los dos ríos más gran de Venezuela, no tienen agua. Las centrales hidroeléctricas más grandes del país y no tenemos luz, no tenemos gas, el transporte caótico en Guayana, la falta de comida en la mesa del venezolano", denunció.