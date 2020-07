En el estado Mérida las autoridades nacionales confIrmaron 17 nuevos casos positivos de COVID-19, en total la región suma 258 personas contagiadas por el virus este martes 14 de julio.

Ante esta situación y el brote que se registra en el Vigía, donde se concentra el mayor número de pacientes, se ha implementado el primer nivel de control, que corresponde a la cuarentena radical y solo podrán funcionar sectores priorizados.

Asimismo, en los otros 22 municipios que incluye el Libertador, capital del estado, se aplica el nivel dos, que refiere a la flexibilización parcial vigilada.

Solo podrán funcionar los siguientes sectores: construcción de 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., entidades bancarias desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, los días viernes serán reservados solo para atender a personas con cuentas jurídicas.

El sector médico y odontológico desde las 7:00 a.m. a 2:00 p.m. , ferretería de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., peluquerías, materia prima, textiles, productores de artículos de higiene personal desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., talleres mecánicos de 9:00 de la mañan 1:00 de la tarde. Servicios de reparaciones en casa y plomería de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. , transporte público de 7:00 a.m a 5:00 p.m. y el sector alimentación y servicios públicos en general.

Los casos de personas contagiadas se distribuyen de la siguiente manera por municipios.

Alberto Adriani 93

Tovar 44

Caracciolo Parra y Olmedo 23

Sucre 20

Libertador 14

Campo Elías 13

Zea 12

Antonio Pinto Salinas 11

Rivas Dávila 7

Miranda 7

Tulio Febres Cordero 3

Andrés Bello 3

Obispo Ramos de Lora 2

Rangel 2

Pueblo Llano 2

Santos Marquina 1

Julio César Salas 1