Rufo Chacón quedó ciego el 1 de mayo del 2019 cuando funcionarios de la policía del Táchira le dispararon a mansalva en el rostro en una protesta por gas doméstico.

"Señora alta comisionada Michelle Bachelet usted que aplaude el gobierno de Venezuela, solo quiero que vea como quedé yo después de ir a exigir gas en una protesta pacífica", indicó Rufo Chacón, quien se quitó los lentes y mostró su ceguera.

Dijo que esta es la muestra de la represión en Venezuela y que así sin ojos puede quedar una persona por salir a exigir sus derechos.

"No podemos decir nada porque nos llegan, nos amenazan, nos intentan callar. Pero no nos vamos a callar y yo mucho menos porque no les tengo miedo a ustedes", añadió con contundencia este joven tachirense.

"Dicen que hay justicia, yo no veo la justicia. Los policías tienen un año y dos meses entre paréntesis presos", exclamó al recordar que quienes le dispararon gozan de beneficios en los calabozos de la policía del Táchira.

"Mi hijo debe ser indemnizado"

"Yo si necesito la indemnización de mi hijo porque cada vez que mi hijo se enferma yo no tengo ni para un medicamento. A veces no tengo ni para darle de comer", aseguro Adriana Parada.

Rechazó que el fiscal general diga que se hizo justicia en este caso. Y recordó que lo único que han recibido del régimen son amenazas y atropellos.

"Es mentira que el estado venezolano apoya a mi hijo porque quienes lo han apoyado es el pueblo y sus padrinos que están en todos los paises".

"Señor Tarek no hable de justicia que no la veo, no hable de derechos humanos, no venga a mentirle al pueblo, no venga a decir que se hizo justicia porque esos policias gozan de privilegios en la policía del Táchira", añadió Adriana Parada.

Recordó además que su hijo aún tiene perforado en su rostro más de 50 perdigones y que amerita con urgencia el cambio de sus prótesis.

"Necesita el retiro de sus prótesis desde marzo, a mi hijo ya no le quedan sus prótesis y no podemos buscarlas en Venezuela porque fueron hechas por un médico en España para que no pierda la movilidad del músculo", apuntó Parada.

Rufo no cuenta con recursos para viajar a realizarse el cambio de sus prótesis. Y ya ha presentado infección en su cavidad ocular.

A Rufo sin duda le cambió la vida. Por momentos la depresión se apodera de él. Sin embargo vuelve y se levanta. No pierde la esperanza de volver a ver así sea por un ojo.