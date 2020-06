Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, anunció este viernes la extensión de la flexibilización de la cuarentena bajo el nuevo esquema de "7+7", sustituyendo el "5+10" anteriormente dicho.

Explicó que debido al "buen funcionamiento" de la flexibilización esta semana y con base a las recomendaciones de las autoridades, decidieron extender la medida para este sábado y domingo.

La funcionaria del régimen manifestó que el nuevo esquema representa 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena "estricta". Es decir, este sábado 06 y domingo 07 de junio los 10 sectores productivos que se activaron podrán continuar trabajando en el horario ya establecido.

Reiteró que este fin de semana también se mantiene el esquema de flexibilización para los adultos mayores, niños y adolescente.

La franja horaria de las personas mayores será desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía; mientras que los niños y jóvenes hasta 16 años podrán salir desde las 2:00 hasta las 6:00 de la tarde.

Horarios y sectores exceptuados en la flexibilización

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen, indicó cuales serían los sectores beneficiados en la flexibilización y tendrán distintos horarios.

Las instituciones bancarias trabajarán de 9 a.m. a 1 p.m. por el terminal de las cédulas, reservando los viernes para las personas jurídicas. Los consultorios médicos y odontológicos estarán de 7 a.m. a 1 p.m. y posteriormente explicarán cómo será el proceso de las citas.

Por otra parte, el sector de la construcción iniciará a trabajar a las 8 a.m. hasta la 1 p.m., mientras que las ferreterías estarán de 11 a.m. a 4 p.m.

Las peluquerías, la industria textil y de calzado, y la industria de materia prima química podrán estar 10 a.m. a 4 de la tarde. Por su parte, los talleres mecánicos abrirán a las 9 a.m., hasta la 1 p.m. Mientras que los servicios personalizados, como refrigeración y plomería, estarán de 9 a.m., hasta la 2 p.m.

Los municipios de los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar que están en frontera con Colombia y Brasil, no forman parte del plan. El aumento de casos importados provocó que las drásticas medidas se mantengan en esos sectores.

Además, los municipios San Francisco y Maracaibo en el estado Zulia tampoco serán beneficiados. En este caso es para contener el foco del mercado de Las Pulgas, que ha dejado un saldo de 4 muertos.