El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, respondió este viernes a las palabras de José Brito, parlamentario electo en el proceso del pasado 6 de diciembre. En tal sentido, aseguró que las fuerzas opositoras están en las plazas, junto a la ciudadanía, por lo que saben dónde encontrarlos en caso de buscar detenerlos.

Brito aseguró que contaban con evidencias de variados “delitos” cometidos por Guaidó, los cuales generan una suma de más de 200 años en prisión, algo inviable jurídicamente en Venezuela. Sin embargo, el dirigente, designado presidente interino por las fuerzas opositoras venezolanas, retó a quienes proponen detenerlo.

“A plena luz del día, en una plaza pública, con nuestra gente, saben muy bien dónde encontrarnos. Trabajamos para recuperar lo que ustedes se robaron: la democracia. Sus amenazas son tomadas en serio, pero hemos asumido la responsabilidad de salir de esta tragedia y así será”, dijo en su Twitter (@jguaido).

De esta forma Guaidó respondió a quienes insisten en detenerlo, asegurando que están en las plazas; no escondidos. Incluso, afirmó que la Asamblea Nacional electa en el 2015 trabaja para “recuperar lo que se ustedes se robaron”, refiriéndose al gobierno chavista y los dirigentes vinculados a casos de corrupción-.

¿Guaidó será detenido?

Brito brindó el balance de la Comisión Especial de Investigación de Acciones Perpetradas de la Asamblea Nacional electa en el proceso del 6 de diciembre. En tal sentido, aseguró que el organismo publicará un informe “contundente y preliminar” que determina los supuestos delitos de Guaidó.

“Eventos suficientes que incriminan al exdiputado Juan Guaidó. En la presunta comisión de hechos punibles, de hechos tipificados en el Código Penal, que los hacen susceptible de ser enjuiciado y judicializado (…) “La sumatoria de penas por estos delitos daría más de 200 años de cárcel”, expuso.

Por su parte, Iris Varela, pidió la encarcelación de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. “No me calo unos diputados no electos… ¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya, los busque y los detenga?”, dijo, antes de mostrar unas esposas para detener a Guaidó.