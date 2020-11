La recomendación de EE.UU. tras reactivación de vuelos en Venezuela

La Embajada Virtual de EE.UU. para Venezuela pidió a sus compatriotas aprovechar la tenue reactivación del transporte aérea en Caracas para salir de la nación caribeña.

Efectivamente, el Instituto Nacional De Aeronautica Civil (Inac) autorizó vuelos comerciales para cuatro destinos: México, República Dominicana, Turquía e Irán.

"Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que requieran servicios consulares deben tratar de salir del país lo antes posible y de la manera más segura posible y comunicarse con una embajada o consulado estadounidense en un país vecino o regresar a los Estados Unidos", puntualizó la Embajada Virtual.

EE.UU. responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro de haber destruido el estado de derecho en Venezuela mantener presos políticos.

"Más de 300 políticos permanecen detenidos y más de 5 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país, incluidos muchos que lucharon por su libertad y el restablecimiento de la democracia".

Además, exhortaron a Nicolás Maduro a detener las detenciones arbitrarias. "Todos estos presos deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional".

El gobierno de los EE.UU. ha aplicado una tanda de sanciones contra la administración Maduro con la intención de derrocar a Nicolás Maduro. Los políticos chavistas solicitan un cambio en la política exterior de EE.UU., pero diputados opositores consideran acertada la gestión de Donald Trump.

INAC announced that limited commercial flights are now available. U.S. citizens in Venezuela who require consular services should try to leave the country as soon and as safely as possible and contact a U.S. Embassy or Consulate in a neighboring country or return to the U.S. pic.twitter.com/AhkCxw5ymP

— Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) November 4, 2020