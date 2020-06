De acuerdo con las autoridades regionales el sistema de salud en el estado Mérida está siendo vulnerado, ya que los especialistas no se están presentando a los centros de salud porque no tienen como movilizarse. El secretario general de gobierno, Arquímedes Fajardo, denunció que los trabajadores de los centros asistenciales no tienen como garantizar su movilidad para cumplir con sus funciones por la escasez de gasolina en Mérida.

"Así los enfermeros, camilleros, es decir toda la red hospitalaria que debería tener privilegio no la tiene", indicó.

Fajardo rechazó que el país está siendo manejado por ineptos, quienes a su criterio no resuelven ni canalizan mecanismos para la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

"Eso colma lógicamente lo que significa la paciencia del ciudadano que no encuentra ni una sola cosa que agradecer desde el punto de vista del sufrimiento en esta crisis en la que nos ha correspondido sobrellevar esta pandemia", añadió.

Igualmente rechazó que en varios municipios de la entidad no se han respetado los salvoconductos de personas que han tenido que ir a los hospitales.

Recordó cuando en días pasados a la directora del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz le impidieron la movilización en un punto de control de los organismos de seguridad.

Por último manifestó que los pacientes renales están siendo sometidos a una tortura en las colas para abastecer combustible.

Considera que con el solo hecho de presentar el informe médico es suficiente para que le equipen gasolina y les brinden atención humanitaria, "esas personas tienen que aparecerse para lagrimear y mendigar para ser atendidos", dijo.