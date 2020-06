¡SE ACABÓ LA GASOLINA! Carabobeños protestaron en diferentes estaciones de servicio

Fue una situación que se repitió en varios lugares. Cerca de las 11 am ocurrió Flor Amarillo, al sur de Valencia, y quienes pasaron la noche ahí esperando para surtir sus vehículos decidieron cerrar la avenida principal y protestar.

Lo mismo ocurrió en la estación de servicio Paramacay del municipio Naguanagua, al norte de la entidad. Donde los usuarios, visiblemente molestos manifestaron al no entender cómo se había agotado tan rápido el combustible.

En plena autopista Variante San Diego - Guacara, se registró otra protesta por el mismo motivo, al acabarse la gasolina en la estación de servicio Bosqueserino.

Las irregularidades en Carabobo no han dejado de presentarse. No se está surtiendo combustible desde las 5 am como fue anunciado por el régimen de Nicolás Maduro, sino a la hora que llegue la gandola desde el llenadero de PDVSA Yagua.

La mayoría de las estaciones de servicio abrió después de las 10 am, mientras que hubo otras que lo hicieron en horas de la tarde, pese a que había personas esperando desde la noche anterior.

Tampoco se respeta con la orden del gobernador Rafael Lacava respecto a que solo se debe hacer una cola, y de siguen formando dos filas, una para funcionarios de cuerpos de seguridad y otra para el ciudadano común.