Se calientan las calles en Mérida: "No es solo por el juego de la Vinotinto, es porque nunca tenemos electricidad" (+video)

El martes 13 de octubre se disputará en la ciudad de Mérida el partido de fútbol entre la selección de Venezuela contra el combinado de Paraguay, encuentro por las eliminatorias mundialistas Catar 2022.

Los merideños protestaron por la deficiente prestación de los servicios, además, indicaron que no podrán disfrutar del juego en sus hogares, ya que la mayor parte del tiempo la entidad está sin electricidad.

Para muchos el problema no es solo por el juego, va más allá, ya que diariamente los habitantes de Los Andes sufren el deterioro de todos los servicios básicos, y se ven muy limitados para preparar sus alimentos, incluso aguantan hambre porque tampoco disponen de gas doméstico.

Este lunes en horas de la mañana, personas de la comunidad de Los Curos, municipio Libertador, salieron a la vía para exigir mejoras en estos dos servicios, ya que deben cocinar con leña o esperar que se restablezca la electricidad para poder comer, tiempo que puede superar las 15 y hasta 20 horas, muchos se acuestan sin alimentarse.

"Cómo vamos a ver el juego si cada rato nos quitan la luz, son más de diez horas sin luz, Dios mío señor, solo la ponen cuatro horas, no hay gas, no hay agua, Dios mío no hay medicamentos y aquí Venezuela no despierta", denunció una de las personas quien reclamaba sus derechos en la calle.

Glenyz Peña, refirió estar cansada de la desidia a la que el régimen de Nicolás Maduro la tiene sometida a ella y a toda Venezuela, "hacemos un llamado a todo el pueblo, es hora de levantarse, no es posible que estamos viviendo decadencia en todos los servicios básicos", lamentó.

¿Garantizarán servicio eléctrico para que los merideños disfruten del partido de Venezuela?

El pasado viernes 9 de octubre, Jehyson Guzmán, jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la región, desde el Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida ofreció una rueda de prensa, señaló que el servicio eléctrico se garantizará para que los ciudadanos disfruten el encuentro en sus hogares, a menos que se "registre algún tipo de saboteó".

Explicó además que hay varios anillos de seguridad y que el Estadio Olímpico Metropolitano cuenta con autogeneración de energía eléctrica. "El sistema eléctrico está listo y dispuesto para la prestación de ese servicio para que nosotros podamos disfrutar de este encuentro deportivo", finalizó.