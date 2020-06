La exembajadora de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez condenó que el régimen de Nicolás Maduro haya designado a unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del régimen designó a Indira Alfonzo como presidente del CNE, mientras que Rafael Jiménez será el vicepresidente. Tania D’Amelio, Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez serán los otros tres rectores.

Luis Gutiérrez es el tío de la diplomática y se especuló que su reciente renuncia al puesto de embajadora podría estar involucrada con este nombramiento. Sin embargo, la exembajadora se mantuvo del lado del Gobierno Interino y rechazó la sentencia.

Siendo la Asamblea Nacional el único bastión legítimo que hay en Venezuela, y más aún, es el poder al cual le corresponde nombrar las autoridades del poder electoral, CNE, rechazo sentencia de TSJ ilegítimo. Sepa el mundo que esta es otra violación más a la Constitución.

Gutiérrez renunció recientemente a su puesto como representante de Guaidó en Chile, debido a razones “económicas y migratorias”. La diplomática confesó que debe comenzar su proceso de solicitud de visa, sumado a que necesita un sustento económico.

Nombramiento inconstitucional del CNE

Así Gutiérrez aseveró que el régimen atacó una vez más a la Constitución venezolana, puesto que le corresponde al parlamento elegir a los líderes del Poder Electoral. Por ende, esta sería un nombramiento inconstitucional.

Guaidó ratificó la visión de la embajadora; aseguró que esta es una mentira más del régimen, puesto que el único poder capacitado para designar los rectores electorales es el Legislativo, no el Judicial. Por ende, pidió a la ciudadanía que no caiga en las distracciones del régimen, dado que ya no tienen salida.

El TSJ declaró la “omisión legislativa” del parlamento para designar a los nuevos rectores del parlamento y ase atribuyó la facultad de hacer el nombramiento. Esta medida fue criticada por los diputados que la catalogaron como “inconstitucional”, por lo que el Comité de Postulaciones Electorales continuar con el proceso regular.