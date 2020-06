José Atencio, productor de noticias de radio Fe y Alegría, denunció este jueves que las lluvias en los municipios Colón y Francisco Javier Pulgar en el Sur del Lago de Maracaibo, afectaron a 800 productores y 60 fincas a propósito del desbordamiento del río Chama, el cual impactó en la producción de 5.000 hectáreas de plátano.

"No tenemos ningún tipo de maquinaria. Los productores deben pagar eso; una hora de máquina está costando 50 dólares, imagínese cómo estamos trabajando… con las uñas”, aseguró Atencio.

Indicó que no es la primera vez que la zona Sur del Lago se inunda, en cada temporada de lluvias fuertes el dique se rompe por no recibir mantenimiento del gobierno regional. Enfatizó que el río Chama, no tiene canalización.

Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, afirmó que hay 500 viviendas y más de 2000 personas afectadas por la inundaciones, resaltó que ya los equipos de emergencia se encuentran atendiendo a los afectados.