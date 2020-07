Sectores del este de la Gran Caracas como La Trinidad, el casco de Baruta, El Hatillo, Parque Caiza, Turumo y Filas de Mariches volvieron a resentirse por la inestabilidad del servicio eléctrico y se quedaron sin luz la noche de este miércoles 29 de julio.

Del mismo modo, denunciaron la situación vía Twitter vecinos de las ciudades de Maracay, Barquisimeto y Valencia, en los estado centrales país.

Según reportes, las causas son múltiples, pero el efecto es el mismo: se vuelven a quedar sin luz y sin el servicio durante horas.

Hasta bien entrada la noche, Corpoelec solo se había manifestado con relación al apagón en Aragua. "Se cuenta con el respaldo de la Policía de Aragua en las calles y avenidas mientras se cumplen las reparaciones y se logra restablecer totalmente el servicio eléctrico", indicaron.

Pregunta seria: ¿qué opción tengo para al menos calentar comida cuando estoy #SinLuz y la cocina es eléctrica? Que no sean gas porque no es seguro tener cilindros en apartamento, planta porque no tengo y no hay combustible, ni leña porque es un apartamento

— Lirio Pérez Petit (@LirioPerezPetit) July 30, 2020