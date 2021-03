A un año de la pandemia, el protagonista de nuestra historia es Ricardo Méndez Moreno, médico tachirense, escritor, luchador social y gobernador del Táchira, quien con valentía superó esta terrible enfermedad que marcó su vida.

Nos recibió en su casa con mucho entusiasmo y cariño, siempre vio el COVID-19 como una enfermedad lejana, jamás pensó que podía tocar la puerta de su hogar.

«Unas de las primeras cosas que uno siente cuando lo hospitalizan es el aislamiento, uno queda aislado del resto del mundo, no tiene con quien hablar, pierde todo tipo de comunicación y uno siente hasta cierto grado de indefensión», relató Ricardo Méndez Moreno.

Enfrentó el COVID-19 con valentía, optimismo y el amor de su familia, fueron días muy duros que le permitieron reencontrarse con Dios.

«Primero expresar la gratitud a Dios y segundo expresar la gratitud a la gente, creer más en Dios, yo en este momento soy más creyente de la voluntad divina», indicó con profunda reflexión.

Fue atendido en la clínica donde dedicó gran parte de su vida a sus pacientes, con especial cariño el equipo médico le brindó lo mejor y a su salida lo despidió con aplausos como a un héroe.

Ricardo Méndez Moreno aseguró que el COVID-19 dejó secuelas en su cuerpo y que luego de 6 meses los síntomas persisten.

«Es una enfermedad que no lo abandona a uno, hoy he pasado seis meses y a lo largo de estos 6 meses, cada día en alguna ocasión me aparece algún síntoma para recordarme la enfermedad, eso yo nunca lo había sentido y yo digo que hay un antes y un después del COVID-19», narró este hombre que gobernó el Táchira desde el año 1996 hasta 1999.

Siente mucha nostalgia por la cantidad de médicos y amigos que han partido por causa de la enfermedad, al tiempo que exalta la labor invaluable del personal de salud que con limitaciones y riesgos enfrentan la pandemia y hacen esfuerzos por salvar vidas todos los días.

Este destacado cardiólogo del Táchira, dedicó gran parte de su vida a la política y a la lucha social, reconoció que luego del COVID-19 comenzó a conocer el miedo.

«Yo acostumbrado a la brega política y a otras cosas y hasta con cierto carácter, empecé a tener miedo y no solo tuve y tengo miedo sino que no lo he ocultado, se lo he manifestado a la familia, aveces me he sentido en las noches con la premonición de que me va a pasar algo», confesó con sentimiento.

Pese al duro momento nunca pensó que iba a morir, hoy ve la vida con más sentido, optimismo, alegría, humanidad y ganas de disfrutarla.

Desea que el COVID-19 se vaya pronto, pues asegura que ha causado mucho dolor en la humanidad, considera que debemos aprender a valorar la vida y ser mejores personas.

«La vida la veo con más cariño, más compromiso, me siento con más deseos de seguir trabajando, luchando y no bajar la guardia, también siento grandes deseos de que la humanidad cambie».

Sin duda, el COVID-19 nos ha marcado, son muchas las experiencias de dolor y muerte, hoy hemos conocido un relato que nos anima, el testimonio de un hombre guerrero que con fuerza y fe en Dios da gracias por esta nueva oportunidad.