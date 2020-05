"Sin agua y sin tapabocas": Mauro Zambrano presentó balance de hospitales en Caracas

Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, publicó este jueves un balance de la situación de los 16 centros de salud en la ciudad frente al COVID-19.

El también fundador de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) denunció en su cuenta de Twitter (@maurozam10), que el Ministerio de Salud prometió donar uniformes a los trabajadores de la Salud y nunca cumplió.

El dirigente rechazó este deposito y lo calificó de "una burla" para el personal de salud, al mismo tiempo que pidió a todos los venezolanos reaccionar ya.

De acuerdo a su investigación, el Puericultura 23 de Enero está dotado de guantes y tapabocas para el personal, aunque tienen que reutilizarlos. No tienen agua pero hay cloro, jabón y desinfectante.

Los trabajadores del Oncológico Luis Razetti si tienen guantes y tapabocas, y no los están reutilizando. Tienen agua y cloro, pero carecen de jabón y desinfectante.

Por su parte, en la Maternidad Concepción Palacios también poseen tapabocas y guantes, pero igual los están rehusando. No tienen desinfectante, pero poseen agua, cloro y jabón para la limpieza.

El Hospital Vargas tiene guantes y tapabocas, pero solo para el personal que labora en áreas críticas. No tienen jabón ni desinfectante, aunque resuelven con cloro y agua. El Hospital Universitario de Caracas se encuentra en esta misma situación.

El Periférico de Catia tiene guantes y tapabocas en la emergencia, pero igual están reutilizando estos insumos. En el material de limpieza, careen de jabón y desinfectante, pero tienen agua y cloro.

La Clínica Popular de El Valle tiene guantes pero no tapabocas, y los que tienen los están reciclando y reutilizando. Cuentan con cloro, agua y desinfectante, pero no con jabón.

La situación del Ambulatorio del Cementerio es más crítica porque no tiene ni guantes ni tapabocas, y los que tienen los reutilizan. Tampoco tienen cloro, jabón, desinfectante ni agua para realizar la limpieza necesaria contra el COVID-19.

