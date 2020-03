Sin miedo: carabobeños salieron a las calles pese a fuerte presencia policial (Video y valentía)

Carlota Campusano no se conforma con poco. Ella tiene 90 años y sigue luchando por lo que cree. «Tengo mucha esperanza de que apoyamos a Guaidó podemos salir adelante y acabar con esta dictadura».

Lo dijo con tanta contundencia que quienes estaban a su alrededor, en la avenida Salvador Feo la Cruz de Naguanagua, al norte de Carabobo, la aplaudieron. Ella estaba ahí, protestando en contra del régimen de Nicolás Maduro en una convocatoria espontánea de la sociedad civil en la entidad que no pudo trasladarse a Caracas.

Su vida ha cambiado de forma dramática en los últimos 20 años, pero prefiere ni hablar de eso. «No merece ni recordarlo, ha sido terrible, es horroroso llegar a esta edad y vivir como estamos viviendo por culpa de esta dictadura corrupta».

Ella perdió la cuenta de cuántos familiares cercanos se han ido del país y lo lamenta. «Se fueron huyendo para poder mantener a su gente, como a mi, que estoy viva porque ellos me mandan dinero».

En diferentes puntos de Naguanagua, Valencia y San Diego hubo nutridas concentraciones, pese a que las principales avenidas de esos tres municipios, además de los distribuidores de la Autopista del Este, amanecieron este martes repletas de uniformados de la Policía de Carabobo y dela Guardia Nacional.

«Yo no tengo miedo, nadie aquí lo tiene. Pero quienes si están temerosos son ellos, que mandaron a su gente armada a estar en todos lados», exclamó Ginet López, docente de la entidad que salió a reclamar un salario que le permita vivir dignamente.

«Pero lo que cobramos no nos alcanza ni para un cartón de huevos, así no podemos seguir. Miedo da no poder comer, ni pagar las medicinas a mi esposo y a mí mamá que los tengo enfermos».

La dirigencia estudiantil también se hizo sentir. Con sus efusivos cánticos, llegaron a la avenida Bolívar Norte de Valencia, donde recibieron el apoyo de todos. «Aquí estamos para decirle al usurpador Maduro que mientras él baila salsa y aplica políticas nefastas los niños se mueren enos hospitales», dijo el secretario general de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UC), Jesús Díaz.

Insistió en que la calle es la lucha y el camino hacia la libertad, «queremos un cambio de gobierno y del país».