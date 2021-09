Sistema del CNE impide a Daniel Ceballos inscribir su candidatura

El dirigente de Voluntad Popular (VP) Daniel Ceballos comentó que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) no le permite inscribirse como candidato a la Gobernación del estado Táchira.

En tal sentido, el opositor informó que se encuentra este miércoles en la oficina del vicepresidente de este organismo, Enrique Márquez.

“Hemos estado conversando sobre el tema de la inscripción de la candidatura puesto que hemos intentando hacerlo y no hemos tenido éxito puesto que hay una alerta...”, dijo.

A través de un video publicado en su Twitter, asegura que "sobre mí no pesa ningún impedimento ni de la Contraloría y tribunales. No hay una razón legal que pueda explicar el por qué no puedo inscribirme".

De cara a los venideros comicios, enfatizó que "yo estoy convencido que este es el camino que debe tomar el país. El camino del voto… El voto como un derecho...".

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: "HAY QUE LOGRAR UNA UNIDAD": DANIEL CEBALLOS PROPONE PRIMARIAS EN TÁCHIRA

Hay una alerta que me ha imposibilitado hasta el momento inscribirme ante el CNE, me encuentro a esta hora en la oficina de la vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral. Estamos haciendo todas las gestiones para poder inscribirnos. Seguiremos informando. pic.twitter.com/4k4q6wre5d — Daniel Ceballos (@elgochoceballos) September 1, 2021