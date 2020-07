Dos semanas. Ese es el tiempo que tiene Rafael Lacava sin aparecer en público. Las publicaciones en sus cuentas de redes sociales están llenas de videos preparados por la Secretaría de Comunicación de la gobernación, y unas cuantas en las que él habla desde Quinta Carabobo, la residencia oficial del mandatario regional.

El martes en la noche subió uno muy particular. Momentos después de que se anunciara que la entidad llegó a 199 casos de COVID-19, él bailaba mientras se cepillaba los dientes en un video de casi dos minutos. Solo eso. Y la preocupación, incertidumbre y dudas de los habitantes del estado al que se debe siguen sin ser atendidas.

A eso se suma que esa publicación fue cargada cuando apenas habían pasado unas cuatro horas de que el alcalde de Guacara, Johan Castañeda, alertara en su programa de radio semanal que hay más de 100 casos sospechosos con prueba rápida (PDR) positiva, y que están a la espera del los resultados de PDR. De esto tampoco ha dicho nada el gobernador.

Y es que el silencio de Lacava, respecto a casos de COVID-19 en la entidad ya tiene 23 días. Fue el 29 de junio que dijo que se habían registrado hasta ese momento 23 nuevos casos para un total de 81. Números que no coincidían con los que dieron desde Caracas, como ha sucedido desde el principio.

La noche de este miércoles publicó un nuevo video. Otra vez desde Quinta Carabobo. “Aquí estoy, todavía con esta cosa. Estoy aislado, pero me siento más bien que… bueno”, fueron las primeras palabras de 4:35 segundos de un discurso en el que se dedicó a pedirle a los carabobeños que se queden en su casa, que no pueden decir que si no los mata el coronavirus lo mata el hambre porque deben salir a trabajar.

“Yo entiendo la necesidad que tiene todo el mundo de salir a chambear y, más aún, la gente que vive del día a día pero entonces ¿qué hacemos? ¿nos morimos todos? ¿nos contagiamos todos si nadie va a poner de su parte?”

Más temprano, desde la Policía de Guacara se informó que se logró ubicar en el sector La Coromoto, a dos pacientes que tienen COVID-19, que en días anteriores se habían ido a escondidas de un centro de salud del municipio Libertador. Al ser encontrados fueron trasladados al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) La Haciendita del municipio Diego Ibarra. Y el gobernador tampoco dijo nada sobre ese tema.

La última vez que Lacava se mostró en público fue el 6 de julio, cuando publicó un video durante una inspección hecha a un samán en El Viñedo, tras la denuncia de que algunos vecinos lo habían envenenado. Pero cuatro días antes estuvo en Vistamar, la urbanización de Puerto Cabello que fue cercada por completo el miércoles 15 de julio en la tarde, tras conocerse de un importante foco de contagio. Ahí estuvo sin tapa boca en contacto cercano con varias vecinas, según un video que él mismo público en sus cuentas de redes sociales.

Estaba bajó de batería de mi pueblo Y aproveche el invento del DracuPaint para recargar la batería 🔋 q estaba en LowBat. Lo más difícil de esta cuarentena generada por este put.... virus 🦠 es q no puedo hacer lo q más me gusta y la razón por la cual escogí esta profesión. pic.twitter.com/Q75l3K2Sni — Rafael Lacava (@rafaellacava10) July 2, 2020

El lunes 20 de julio en la noche posteó otro video en Instagram. Se le vio en su cama, tomando una taza de manzanilla, acompañado de personal de salud y aseguró que no tenía COVID-19. “¿Que si tiene coronavirus Drácula? Drácula lo que está es golpeado, no se preocupen que ya me hice mi prueba y salió negativa. Mañana me haré otra porque no sé si es que estoy viejo o qué es lo que tengo”. Y de inmediato comenzaron rumores relacionados a su estado de salud.