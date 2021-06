La periodista Nohely Gilian publicó este martes una fotografía en la que se observa el cambio de nombre de la autopista Francisco Fajardo, en Caracas. De tal forma, las autoridades de tránsito pretenden marcar las nuevas señalizaciones de la vía de comunicación, después de que la administración Maduro decidiera llamarla Autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

“Se está actualizando el nombre de la antigua autopista Francisco Fajardo a autopista Gran Cacique Guaicaipuro”, dijo Gillian en su Twitter (@NohelyGilian). En la imagen se puede observar cómo unos trabajadores instalan un letrero con la nueva identificación de la arteria vial de Caracas.

Durante una alocución el 12 de octubre de 2020, Nicolás Maduro anunció el cambio de nombre de la autopista que conecta la ciudad capital de este a oeste. Por esto, aseguró que la medida forma parte de la “reivindicación histórica” para “descolonizar todos los espacios públicos que llevan nombres de genocidas”.

“He decidido aceptar la propuesta e iniciar de manera progresiva, gradual, un proceso para descolonizar y reivindicar todos los espacios públicos que llevan nombre de colonizadores. A partir de hoy, los 28 kilómetros de la autopista, llevará el nombre del Gran Cacique Guaicaipuro”, afirmó Maduro en aquella ocasión.

La medida no caló en parte de la ciudadanía y varios usuarios de las redes sociales, incluso historiadores, condenaron la decisión. "No tiene sentido, su fueran a quitar los huecos, a alumbrar a mejorar; le pueden quitar el nombre de repente así se lo pueden quitar, de resto no tiene sentido", dijo Carlos, un caraqueño entrevistado por Caraota Digital.