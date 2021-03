Aunque la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó que el temblor que ocurrió este lunes 22 de marzo en el oeste de Venezuela fue de magnitud 4.6, habitantes de estados occidentales del país señalaron que el mismo pareció de mayor intensidad.

Usuarios manifestaron por las redes sociales que el sismo les "movió el piso" y causó gran preocupación.

De acuerdo con Funvisis, el movimiento telúrico se produjo a 22 kilómetros de El Nula, un pequeño poblado agrícola del estado de Apure.

Extraoficialmente se reportaron daños estructurales en el Hospital Central de San Cristóbal y otras zonas de la capital tachirense.

El temblor también se sintió con intensidad en zonas fronterizas de Colombia.

Le conté a mi hermano toda asustada que el temblor había sido tan fuerte que incluso me había movido el piano (teclado) y él me preguntó: pero el el piano se tocó solo? Y yo le dije, obvio que no, y me dijo: ah! entonces no fue tan fuerte. JAJAJAJA ridículo. 🤣😐

— María Cecilia (@Mariceci48) March 23, 2021