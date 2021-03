Testimonios de dos mujeres sobrevientes de COVID-19 a un año de la pandemia

Ana Torres estuvo hospitalizada en el Uyapar y vio a fallecidos por COVID-19. Stefi Rodríguez recibió tratamiento en casa, pues temió ser aislada sin atención oportuna.

Ana Torres y Stefi Rodríguez son apenas dos de los tantos rostros venezolanos que sobrevivieron al COVID-19. A propósito de cumplirse un año desde que se detectaron los primeros casos en Venezuela, ambas relataron su experiencia para Caraota Digital.

Para Ana Torres es muy difícil determinar dónde pudo contagiarse. Aunque tiene carro, el desabastecimiento de gasolina en el estado Bolívar, la obligó a trasladarse en transporte público para hacer diligencias.

«Cuando empecé con los síntomas, me quedé en casa, me resguardé. Me empezó a dar dolor de cabeza, sentí el quebranto como de gripe. Después compré los medicamentos que mandan para estos casos. Me dio vómito y fiebre, no toleraba la comida ni el agua. Hay cosas que no recuerdo, mi hija me dice que duré dos días allí que no me levantaba, que no comía, que estaba con fiebre, me puse roja con ojos rojos», relató.

Cuando ya no toleró los vómitos, acudió a un CDI, pero la doctora de allí le dijo que solo podía mandarle a hacerse los exámenes porque no tenían ningún tipo de insumos en el centro de salud.

Ana se hizo sus exámenes, incluyendo una placa de tórax. Fue a un consultorio, y la doctora le confirmó que era neumonía, pero debía ir al hospital Uyapar a internarse, pues además de los síntomas que indicaban coronavirus, su saturación estaba por debajo de 90.

«Al momento en que ella me dice eso, dije: me morí, porque es tanta cosa que le dicen a uno, que si en el hospital te vas a morir, que el que llega allá se muere», recordó.

Ese mismo día fue al hospital, pero la atendían en la tarde y se regresó a su casa. En la madrugada su condición empeoró por un ataque de asma.

Son recuerdos vagos los que Ana tiene de esos momentos. Lo que sí recuerda es que a las 5:30 am su hijo la llevó al Uyapar e ingresó al área COVID. Los exámenes arrojaron positivo.

«Cuando me están ingresando, mi mente dijo: bueno, Señor me encomiendo a ti, mi fe está puesta en ti, que sea tu voluntad. No me acuerdo mucho, pero en ese momento en que estaba en la camilla vi muertos por COVID que pasaron por mi lado, y en ese momento entró el temor», admitió.

Aseguró que fue bien atendida y reconoció la labor de médicos y enfermeras que hacen lo que pueden con lo poco que tienen, ya que fue testigo de la poca disponibilidad de insumos y medicamentos. La mayoría de los que necesitó fueron costeados entre familiares, amigos, vecinos y otras donaciones.

Fueron dos semanas hospitalizada en el Uyapar, de Puerto Ordaz. Fue dada de alta hace tres semanas y, aunque aseguró que no vive con temor, extrema las medidas de cuidado para su salud.

«Mi vida fue transformada de una otra forma, uno cambia la perspectiva. Hay que vivir un día a la vez, porque a veces nos azaramos», afirmó.

Miedo de ir a un hospital

Stefi Rodríguez es otra sobreviviente de COVID-19, pero a diferencia de Ana, ella se trató en su casa con vigilancia médica. Su mayor temor fue que la aislaran en un hospital.

«Comencé a sentir como una simple gripe, comenzó en la garganta y luego en la nariz.

Sentí fiebre, dolor en los huesos, articulaciones, como lo que llamamos la rompe hueso. La fiebre fue subiendo, me salieron unas rosetas en la piel, tuve tos, al principio con flema, tuve una infección en las amígdalas, sentí como si tuviese dengue con gripe. Después llegó un momento en que no podía respirar, hablar me costaba al igual que tragar», relató Rodríguez.

En su caso no perdió ni el olfato ni el gusto. Pese a los síntomas, prefirió no ir a un hospital. Contó con una doctora que estuvo al pendiente de ella.

«Tenía mucho miedo de ir al hospital, porque he tenido testimonios de personas donde la atención que te dan no es la totalmente adecuada, tenía mucho miedo de que me aislaran en el hospital y la gente se olvidara de mi, porque los médicos están haciendo un esfuerzo sobrehumano en el hospital y realmente creo que no se dan abasto», explicó.

El temor de Stefi también se debió a la experiencia de un amigo con su padre. Estuvo en un CDI y no le dieron la atención adecuada, pasó por hospitales y clínicas, y finalmente murió.

«El cuidado que tengo es bastante grande. Creo que el primer temor que uno siente es contagiar a otros. Esperé bastante para poder salir a la calle, tocar a alguien, incluso a mis amigos, mi novio, eso me daba bastante temor. Además, de el cuidado que tienes que tener posteriormente, porque he conocido gente que tiene una recaída después», agregó.