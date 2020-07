El diputado y dirigente de Cambiemos, Timoteo Zambrano, afirmó que la participación electoral durante las parlamentarias estará encima del 50%, y aseveró que la crisis del país solo podrá solucionarse con elecciones.

Zambrano expresó que las diferencias entre partidos podrán resolverse en las urnas electorales y condenó que otros políticos usen "otras rutas muy violentas, atajos y eso no ha prendido en la población".

Creo que tendremos una participación bien alta, creo que estaría sobre el 50% de la participación electoral, soy optimista que vamos a tener una alianza potente, habrá esa opción que incluso podrá polarizar con el Gobierno . No hay otra solución, si no vas por la vía electoral, ¿por dónde vas a ir?, dijo en Primera Página, programa de Globovisión.

Se refirió como "exitazo" a la inscripción de los votantes para participar el 6 de diciembre en las elecciones.

En cuanto a las elecciones celebradas en 2015 las tildó de "difíciles". "Hay que hacer la tarea, hay que trabajar, no hay que estar viendo televisión y quejándose. Hay que participar"

No tengo dudas de que será una AN equilibrada, impulsará el diálogo para resolver los problemas que tiene el país, esa nueva AN es como si cambiáramos de época, estamos a la puerta de una renovación tanto del oficialismo como de la oposición, dijo.