Todo lo que debe saber sobre el coronavirus: la nueva variante, vacunas y mitos (video)

El plan nacional de vacunación contra el virus Sars Cov-2 se describió en diciembre de 2020 en Venezuela, el cual contempla varias etapas jerarquizadas para en un plazo de 8 meses inmunizar el 70% de la población; sin embargo, desde que comenzó en enero de 2021 hasta marzo, hay denuncias de falta de transparencia en los números y el proceso está rezagado.

Loranzo Asskoul es médico internista-intensivista y sanitarista, además es el coordinador de la Comisión Científica Regional para la Atención de la Pandemia COVID-19, asegura que desde que se inició la jornada de vacunación se han presentado dificultades, él hace un llamado a los organismos encargados para que den las cifras referentes a la administración de las vacunas.

"Todas las demás cifras a las que nosotros podemos tener acceso son generalmente de fuentes no oficiales y por tal motivo el mostrarlas o decirlas generarían una discusión de naturaleza no científica en la que no queremos participar", dijo el galeno.

En ese sentido, explica que el plan estructurado en diciembre no se está desarrollando de la manera como fue previsto en referencia a la priorización y en segundo lugar, en razón del tiempo, "creo que nos estamos rezagando en la administración de la vacuna", afirma.

Hasta no inmunizar el 70% de la población no se pueden relajar las medidas protección

Asskoul, considera relevante que las medidas de prevención, protección y control son fundamentales para cortar la transmisión de la nueva variante P1 del coronavirus y de la anterior, "si relajamos estas medidas por más vacunas que estemos colocando esto va a hacer estragos en nuestras comunidades, porque a mayor número de enfermos vamos a tener congestión en los sitios hospitalarios y aumentará la mortalidad".

Hasta alcanzar el 70% de la población vacunada, que son 22 millones de venezolanos y en el estado Mérida 700 mil, no se deben relajar las medidas de bioseguridad, una fase que se pudiera estar cumpliendo en el país posiblemente para el primer trimestre del año 2022, en el que se pudiera alcanzar la inmunidad de rebaño como le denominan los científicos.

Asskoul, indica que la nueva variante P1 del Sars Cov-2 ya está en Venezuela por ser un país limítrofe con Brasil, "las medidas sanitarias han sido insuficientes para contener su ingreso, esta variante es más infecciosa, quiere decir que es más fácil de transmitirse, antes se transmitía de una a dos personas, con la nueva un enfermo puede contagiar a cuatro", agrega.

Mitos sobre el COVID-19: la automedición

Desde el punto de vista científico automedicarse no es una iniciativa acertada para las personas, hasta el momento de acuerdo con los científicos no hay ningún medicamento comercializado o no, que proteja contra la aparición del Sars Cov-2.

Una pregunta que respondió el médico, debido a que existen personas que supuestamente para prevenir enfermar ingieren Ivermectina, Vitamina C, sustancias naturales u otros fármacos que se recetan ellos mismos.

Él considera que mantener una buena alimentación, hidratación y un adecuado descanso es lo que fortalece el sistema inmunológico, pero que esto tampoco asegura que la persona no padecerá la enfermedad, fue enfático en sugerir que las personas deben asistir al médico cuando sientan los síntomas de alarma relacionados al coronavirus.

"Estos son tres, la presencia de disnea o cansancio, fiebres elevadas mayores de 39 grados que duren más de 5 días y tos que incapacita para respirar, comer o conversar, después del tercero o cuarto día usted debe buscar ayuda médica", agrega que los médicos están facultados para sugerir a los pacientes medicamentos que le ayuden a mejorar el estado de salud.