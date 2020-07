¡ALERTA! Tormenta Tropical "Gonzalo" se acerca a Venezuela

El Centro Nacional de Huracanes del Pacífico (NHC) informó que la depresión tropical "siete" se ha convertido en la tormenta tropical "Gonzalo" acompañada de fuertes vientos. Según información, la tormenta se desplaza en dirección oestenoroeste a 19 km/h y afectará las cosas de Venezuela.

La séptima depresión tropical se formó en las costa de África y las Antillas Menores, según el reporte en horas de la tarde de este martes.

A su vez, informaron que posiblemente la tormenta tropical se convierta en un ciclón en las próximas horas. Según las proyecciones de los institutos especializados, el ciclón podría llegar entre sábado y domingo a las cosas venezolanas.

Tropical Storm #Gonzalo has formed over the tropical Atlantic Ocean. Please refer to the Tropical Cyclone Update for more info: https://t.co/k5cRXbtKv2 pic.twitter.com/GMFnuCSjBA

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 22, 2020