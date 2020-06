Toro Hardy denunció que gasolina iraní fue adulterada para "rendirla"

El experto en petróleo y analista en temas petroleros, José Toro Hardy, indicó este lunes que la gasolina iraní que llegó en el cargamento podría haber sido "mezclada" con algunos recursos existentes en Amuay para adulterar la misma y hacer que rinda un poco más.

La consecuencia de ello es que el combustible del que se surten los carros actualmente sea de menor octanaje y no se cumpla con los estándares que se exigen el país.

Toro Hardy participó este lunes en un conversatorio web junto al diputado Elias Matta en el marco del Plan País en materia energética.

Durante su exposición Hardy indicó que Irán no podría ser tomado como una solución a largo plazo para que el régimen de Nicolás Maduro realice importaciones de gasolina, pues el país no está en condiciones de cumplir con la demanda de combustible que necesitan los venezolanos.

"Iran no todo el tiempo va a tener excedentes de gasolina para envíar a Venezuela. Nootros no podemos depender de ese combustible porque la República de Iran no está en condiciones de mantener ese suministro de manera permanente", dijo.

El también panelista del Plan País en materia energética advirtió que actualmente Venezuela solo produce un tipo de gasolina cruda, pero no puede usarse pues el país no cuenta con los aditivos necesarios para su refinamiento.

"Se está produciendo alguna gasolina cruda en el Parque Refinador de Paraguaná, no tienen los aditivos para transformarla en el carburante que necesitan nuestros vehículos", advirtió