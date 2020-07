El dirigente Sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, rechazó este martes la forma en la que los enfermeros tenían que bajar a los cadáveres en el Hospital Los Magallanes de Catia.

Mediante su cuenta de Twitter (@maurozam10) publicó un video donde se podía apreciar como los trabajadores de la salud tenían que bajar por las escaleras a un cadáver envuelto en un cubrecama.

"Este centro (Hospital José Gregorio Hernández) cuenta con seis ascensores pero todos están dañados, pero para elecciones sí hay dinero", dijo Zambrano, creador del Monitor Salud.

En ese sentido, aseguró que esta situación era insalubre y que ponía en riesgo al personal; que seguía insistiendo en cumplir con su deber.

Zambrano denunció el pasado 21 de junio que el Hospital José Gregorio Hernández​, no tenía bolsas para trasladar desechos patológicos.

En vista que el hospital no cuenta con las bolsas para trasladar desechos patológicos, el personal médico se ve obligado a llevar las placentas y todo los residuos a la morgue en cajas de cartón.

Asimismo, Zambrano aseguró este martes 14 de julio, que el Hospital Los Magallanes de Catia poseía guantes pero no tapabocas; por lo que lo están reutilizando.

Afortunadamente, tienen agua, pero les escasea lo demás: cloro, desinfectante y jabón.

También señaló que en el Periférico de Catia tienen guantes y tapabocas, pese a que de todas formas rehúsan este último.

En relación al material de limpieza, Zambrano indicó que el centro de salud poseía agua y cloro. No obstante, le escaseaba jabón y desinfectante.

Uno de los más precarios es el Hospital Vargas de Caracas, puesto que aunque tienen guantes y tapabocas, solo están disponibles para el personal que labora en las áreas críticas.

Esta institución de salud tiene escasez de agua, cloro, desinfectante y jabón.

- Hospital Vargas de Caracas: Sí cuentan con guantes y tapabocas, pero solo el personal que labora en las áreas críticas

Se están reusando los tapabocas: Sí

Material de limpieza:

Agua: No

Cloro: No

Desinfectante: No

Jabón: No

— Mauro Zambrano (@maurozam10) July 14, 2020