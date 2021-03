Transportistas exigieron que mercados también sean obligados a recibir los billetes de Bs. 20.000

Después de la entrada en circulación de nuevos billetes del cono monetario, en Ciudad Guayana ya nadie quiere recibir los de Bs. 20.000. Las autoridades municipales difunden videos en redes sociales de supuestas fiscalizaciones, las cuales se concentran solo en verificar si el transporte público los acepta como pago del pasaje.

Fabiola Medina, representante de la línea de transporte Oricar, cuestionó que las autoridades obliguen a transportistas a recibir estos billetes pero no fiscalice los mercados municipales, donde tampoco los reciben.

"Desde que el Ejecutivo nacional anunció la salida del nuevo cono monetario, automáticamente en los mercados municipales tomaron la decisión de no aceptar más el billete de 20 mil bolívares. Lamentablemente, eso nos causa un gran problema al sector transporte, ya que también somos madres y padres de familia que vamos a comprar al mercado. Al no aceptarnos el billete de Bs. 20.000 en los mercados, el usuario viene a traernos todos esos billetes al sector transporte. Lamentablemente nosotros también tenemos que tomar la decisión de no aceptarlo o aceptarlo de una manera módica", dijo Medina.

Exigió que así como los obligan a recibir los billetes de Bs. 20.000, también supervisen los mercados municipales y sus adyacencias.

"En los mercados municipales que aceptan estos billetes, duplican el precio, si algo vale 100 te lo cobran en 200, y allá no va el ente competente a obligar al comerciante para que reciba el billete de 20 mil, pero sí vienen para las diferentes paradas organizadas que tenemos en Puerto Ordaz y San Félix, para obligar al transportista a recibir los billetes. No nos negamos a recibirlos porque no es la primera vez que tenemos el tema con el billete, así fue con el de 500, el de 100, el de 10.000, son varias veces con el mismo problema y es lamentable que el Gobierno no tome los correctivos necesarios para que esto no suceda", destacó.

Reiteró que el eje del problema son los mercados, cuyos vendedores alegan que son los mayoristas los que se niegan a recibirles los billetes de Bs. 20.000.

Johnny Hernández, transportista, también se sumó a la denuncia sobre vendedores que cobran el doble cuando se trata de pagos con estos ejemplares del cono monetario.

"La única manera de gastarlos será yendo al banco a depositarlos, porque vas a los mercados y no te los aceptan. Si el producto vale 10 mil bolívares, por ejemplo, te lo cobran a 20 mil, te lo aceptan al doble del precio. Es una pérdida para nosotros. No he podido comprar nada, los tengo guardado, porque si te los van a aceptar al doble, ¿cómo uno hace?", manifestó Hernández.

Esta situación con billetes de baja denominación ha ocurrido en otras oportunidades, sin que las autoridades ejerzan un verdadero control que impida la desaparición de ejemplares vigentes en el cono monetario.