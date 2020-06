¿Qué ha pasado a un año de los desaparecidos de Güiria?

En dos embarcaciones que zarparon con apenas 23 días de diferencia desaparecieron 60 personas. Peñeros que debían alejarse de las costas venezolanas para alcanzar las de Trinidad y Tobago, pero que nunca llegaron. Una adolescente de 16 años ahogada en la zozobra. Nueve sobrevivientes que prefieren el silencio. Dos capitanes vivos y rescatados, uno tras las rejas y el otro en fuga.

Nueve detenidos que esperan una nueva audiencia de presentación postergada cuatro veces en ocho meses. Un expediente que reposa en algún escritorio de la Fiscalía General de Venezuela, mientras familias enteras siguen clamando una búsqueda que quedó en pausa desde hace un año. Es una historia que se pudo evitar, si las autoridades hubiesen atendido las alarmas. Pero no ocurrió, a pesar de advertencias.

Los dos botes pesqueros -el Jhonaily José y el Ana María- comparten la historia de haber sido borrados del mapa en una ruta que salió del mismo puerto y confluyó hacia una zozobra en común, en distintos días.

Un Estado que, en todos sus niveles, voltea la mirada frente al zarpe de embarcaciones que viajan de manera ilegal sobrepasadas en su capacidad, bajo la aquiescencia de instituciones y autoridades que rigen los muelles, a cambio de entre 300 y 500 dólares por bote, según recuento de parientes de varias de las víctimas. La omisión de alcaldes y gobernadores que reconocen haber sido rebasados por un poder paralelo del que no mencionan el nombre en voz alta. Y, más allá, la aparente complicidad que señala una y otra vez a funcionarios policiales y militares que negocian con la vida de mujeres, hombres, adolescentes y familias enteras que salieron buscando por mar un camino rápido de emigración desde las costas de Güiria, en Venezuela, hacia Trinidad y Tobago.

Un caso que cumple un año en impunidad, ante el silencio del fiscal general Tarek William Saab y las demás autoridades del régimen de Nicolás Maduro.

Se los tragó el mar

Esta historia comienza en tierra firme nueve días antes de que el bote pesquero Jhonaily José siquiera tocara el mar para zarpar el 23 de abril de 2019, alrededor de las 11:00 de la noche desde el muelle La Salina, conocido como “La Playita”, en Güiria, estado Sucre, uno de los últimos poblados costeros al oriente de Venezuela.

Tres adolescentes fueron vistas juntas por última vez el domingo 14 de abril a las 10:00 de la noche por una calle poco transitada de Cumaná, capital del estado Sucre, a 260 kilómetros de aquel muelle. Eran Luisiannys Betancourt, de 15 años; Unyerlin Vásquez, de 16, y Omarlys Velásquez, de 17 años.

Ana Arias, madre de Luisiannys, recuerda que dos muchachas tocaron la puerta de la casa para buscar a su hija e ir a casa de su abuela. Una estudiaba con la joven, a la otra no la conocía. Luisiannys salió vestida, sin documentos, con una bata de dormir, sin sostén y en sandalias de casa. No volvió a verla.

“Su hija se fue para Colombia”, escuchó Ana por teléfono el martes 16. Una llamada puntual, desde un número que no le respondió después. Ella no lo sabía, pero aún faltaba una semana para que la joven se esfumara en el mar.

Al día siguiente fue a la sede cumanesa del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), dependiente de la Guardia Nacional (GN). El primer rostro del Estado que vería, cuya mueca de desinterés se repetiría por meses.

A los funcionarios les dio el número de móvil que la había llamado. “Este teléfono está en Güiria, señora, pero espere 72 horas, su hija seguramente se fue de rumba”, le respondieron. 72 horas adicionales a las ya transcurridas.

El jueves 18 de abril a las 4:00 de la tarde, Ana recibió otra llamada. Alguien que se identificó como Luisiannys le dijo que estaba en la frontera con Colombia. Estaba llorando. “Mamá, es que estoy en altavoz. Mejor escríbeme”. A través de mensajes de texto le explicaba que ella quería devolverse a la casa, pero no la dejaban. “Ellas me están cobrando 200 dólares para irme porque eso fue lo que gastaron en mí”, le dijo. La muchacha no dijo dónde estaba y luego dejó de escribir. Mensajes similares llegaron al día siguiente.

Muy temprano, la mañana del viernes, Ana volvió al Conas. Por segunda vez en tres días, el rastreo de esta llamada dictó que también se hizo desde Güiria. Pero los uniformados se lavaron las manos: “Aquí está la dirección y el nombre del dueño del teléfono, señora. Vaya y busque a su hija”, un comandante de apellido Márquez le extendió el papel en el que garabateó un nombre: Héctor Torres.

Güiria está a cuatro horas de distancia de Cumaná. Ana no tenía vehículo, y la sola mención del destino hacía que conductores desestimaran peticiones pues en un territorio controlado por mafias del narcotráfico y el contrabando.

No supo más nada hasta el 24 de abril, al día siguiente del zarpe. “Recibí una llamada de otro teléfono. Una muchacha que dijo que se llamaba María me preguntó mi nombre y me soltó: ‘su hija se ahogó’. No atiné a decir nada y me colgó. Después el número más nunca estuvo activo”, reseñó Tal Cual.