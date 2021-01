Tres protestas en Vargas por inaguantables fallas en servicios básicos

Fueron las familias de los sectores 1, 2 y 3 del Santa Eduvigis, parroquia Urimare, las que se amotinaron primero y obstaculizaron la vía que conduce al vertedero del mismo nombre. Por esta razón, al no poder transitar los camiones del aseo, de inmediato llegaron funcionarios de la Policía de La Guaira para conversar con las manifestantes.

Tomaron las calles el pasado sábado porque tenían meses sin gas. “Nos tienen olvidados y aquí no todo el mundo tiene para pagar una bombona en los llenaderos exprés en 1 dólar”, dijo Xenaida Romero, quien sostuvo que está cansada de cocinar con leña.

Expresó que la junta comunal no espera cuando de pagar la bombona se trata, pero luego no dan la cara cuando saben que pasa y pasa el tiempo y no tienen razón del gas. “No entendemos por qué hay gas en los exprés, que tienen precios dolarizados, y no en Zamora”.

Además, contó que paradójicamente en el sector El Tanque están secos, lo que se ha convertido en otra calamidad.

Este martes la historia se repitió. Desde tempranas horas, la gente salió a las calles de Playa Verde, a la altura de la calle Yaracuy, en la avenida Bicentenaria, que fue cerrada en ambos sentidos debido a que el agua no les llega desde el pasado 6 de diciembre.

Carmen Contreras contó que ese no es el único problema. Tampoco les han despachado la bolsa CLAP, el gas doméstico y tienen serias fallas con el alumbrado al punto de que los postes se están cayendo. “El prefecto se comprometió a que el lunes tendremos las bolsas y el gas. No queremos seguir esperando. Basta de tanta burla”.

Ese mismo día vecinos de la parte media y parte baja de Santa Eduvigis cerraron la avenida La Armada cansados de pasar hambre y sed. En esa ocasión fueron vecinos de los sectores 1, 2 y 3 los que tomaron la vía principal.