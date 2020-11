Un nuevo paso en la recuperación: Rufo Chacón se retiró parte de los perdigones que le quedan en la cara

Fuente: Diario Versión Final

Rufo Chacón dio en octubre un nuevo paso en su proceso de mejoría médica luego de ser herido a quemarropa en una manifestación para exigir gas doméstico en La Fría, Táchira, en 2019.

Con apoyo de su madre, Adriana Parada, y de la Fundación Frigilux, viajó al Zulia para una intervención que le permitió retirar los perdigones de su rostro.

Desde Maracaibo, donde lo atendió el médico cirujano José Luis Martínez, Rufo habló sobre la evolución que ha tenido desde que viajó a España, que fue auspiciado también por Frigilux, para así tratar su caso con los mejores especialistas de ese país.

Además, allí logró que le implantaran prótesis oculares y un dispositivo de última tecnología.

"He ido escalando para mejorar mi condición. Se me han ido proporcionando las cosas y he aprendido que tengo que seguir con la vida. Voy a seguir adelante, aunque se presenten inconvenientes, aunque tenga muchas caídas y a veces me cueste asumir mi situación”, dijo.