Desde que apareció el Coronavirus, en Chile esto fue tomado a la ligera. Aunque en tierras australes persiste cierto estallido social, y epidemiológico, un venezolano residente en Santiago habló en exclusiva para Caraota Digital sobre cómo afronta una pandemia… Sin tener empleo.

P: ¿Cuál es la conducta en Chile sobre este tema?

R: «Nadie contaba con esto. Nadie le dio la importancia real al tema, simplemente porque no había llegado a Santiago. Pero la realidad era que sí, aunque los jóvenes se habían ido de vacaciones de verano. y familias se fueron a Europa y Asia, a su regreso trajeron algo más en su maleta: el virus».

P: Poco a poco, la emergencia la empezaron a tomar en serio. ¿Cómo ha afectado al venezolano residente en Chile?

R: «Algo que recién explotó la semana pasada… Es difícil de explicar. En el caso de los que viven el día a día para, mayormente venezolanos, además que hay jefes y empresas que no quieren para la producción, obligando a sus empleados a ir sin tomar conciencia del peligro que esto amerita.

Volviendo al tema de los venezolanos, muchos hicieron denuncias por despidos injustificados, y en algunas dieron vacaciones no remuneradas, hasta junio. Las calles están vacías, hay poca afluencia de gente las calles».

P: ¿Esta gente que ha debido salir a la calle, cumple con el uso de mascarillas y guantes?

R: «Siguen pensando que se puede andar sin problemas por las calles, incluso sin mascarillas, sin guantes, sin la protección debida, pues piensan que el virus no es un problema grave y que todos están exagerando. Otros que usan mal las mascarillas, no se tapan la nariz, o se la quitan cuando les da la gana. Hay gente que ha sale incluso sin proteger a sus hijos».

P: Muchos venezolanos afrontan situaciones diferentes. ¿Cuál es tu actualidad en Chile?

R: En mi vida… Estamos mis dos hermanas, mis padres y yo. Ellos están trabajando, a una hermana la sacaron del trabajo por diferencias con una compañera (venezolana) sobre la situación del virus y mi otra hermana contó con la oportunidad de trabajar desde casa.

Como desempleado que estoy actualmente, económicamente poco y nada puedo aportar a mi hogar en este momento. Sin embargo, ayudo a todos en todo lo que esté a mi alcance.

P: Es inevitable preguntarte esto… ¿Qué lección te ha dejado todo esto?

R: La lección que me ha dejado esta pandemia es que como humanos somos egoístas. Cuando la situación lo amerita, sí somos amigos. No hemos aprendido a respetar las reglas, por el simple hecho de que no me gusta, no se valora el bien del otro, sino el negocio.

Espero que esto ayude a sensibilizar a más de uno, aunque también se ve la cooperación y trabajo para tratar salvar vidas. Como venezolano, veo que no salimos de un problema. Me preocupa mi gente.