¡UNA BOMBA DE TIEMPO! Mire lo que empieza a despertar la interminable espera por gasolina

Indignación e ira; esto fue lo que sintió esta señora antes de perder el control en una estación de gasolina del país cuando los funcionarios le informaron que se acabó el combustible, por lo que no podría surtirse.

Indignación, ira y angustia fue lo que sintió la mujer que manifestó estar en la cola desde las 6:00 de la mañana.

Los efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN), que custodiaban el lugar, se mantuvieron al margen y solo observaron como esta venezolana caía en desesperación por las largas horas en cola.

"Estoy aquí desde las 6:00 de la mañana y me van a decir que no hay gasolina. ¡Necesito la gasolina!", denunció la mujer.

Una funcionaria que solo miraba como la mujer entraba en desesperación por la espera, se atrevió a decir algo: "nosotros no tenemos la culpa".

Fallas en la nueva distribución de la gasolina

En diversas zonas del país esta situación se repite. Los ciudadanos hacen colas por horas, incluso desde la madrugada, para nunca poder llenar el tanque con el hidrocarburo.

Maira, una usuaria de Twitter, afirmó que en la ciudad de Maturín las estaciones de servicio no tienen combustible, y que las personas hacen cola desde las 3:00 de la madrugada "para nada".

Asimismo, Nelson Caicedo, señaló que los bomberos cerraban "cuando les da la gana" y revendían lo que quedaba en dólares.

@kyti1150 aseveró que la gasolina llegó este martes en la ciudad de Valencia a las 8:00 d la mañana. No obstante, las estaciones de servicio no abrieron sino hasta las 11:20 a.m; lo peor es que cerró a las 12:49 p.m. "No duró el combustible", añadió.

Nuevos "ajustes" en la distribución

Tareck El Aissami, vicepresidente del área económica, informó este lunes que la jornada iniciará este martes con el terminal de cédula 3 y 4 desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Asimismo, esta medida también aplicará para las 200 estaciones a precio internacional, las cuales inicialmente cerraban a las 12:00 de la medianoche.

El Aissami alegó que era para permitirles "reabastecer las estaciones de servicio".

Por otro lado, enfatizó que ninguna autoridad autoridad civil o militar podía limitar el despacho de combustible, "mas allá del cupo establecido por mes".

Explicó que se puede pagar con cualquier método: efectivo, biopago, bono del sistema patria, tarjeta de crédito o débito.