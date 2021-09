Unión Europea pidió "condiciones electorales respetuosas" de cara al 21Nov

La Unión Europea saludó este miércoles 1 de septiembre la participación de la Plataforma Unitaria en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre.

El portavoz principal de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, Peter Stano, señaló que una vez más piden "condiciones electorales respetuosas de los estándares internacionales para la democracia".

Venezuela: 🇪🇺 welcomes the participation of the “Plataforma Unitaria” in regional and local elections of #21N and calls, once again, for electoral conditions respectful of international standards for democracy.

