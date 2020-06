El periodista Federico Black informó este domingo que el avión, que podría llevar a Alex Saab, despegó desde Cabo Verde, en África, con destino a Miami, en Estados Unidos.

Mediante su cuenta de Twitter (@FedericoBlack) estimó que llegue a territorio norteamericano a las 4:30 de la tarde.

Asimismo, el periodista Joshua Goodman explicó que la aviación presidencial cambió el aeropuerto de llegada poco antes del despegue a Miami; anteriormente estaba programado para aterrizar en Opa Locka.

Charter flight by ex Blackwater firm has departed Cabo Verde for Miami. Is it carrying Alex Saab? Presidential Aviation changed arrival airport shortly before takeoff to MIA international. Previously was scheduled to land at Opa Locka https://t.co/DJJ6tac4c2

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 14, 2020