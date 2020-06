¡URGENTE! Gaby Arellano renuncia a Voluntad Popular

La diputada Gaby Arellano informó este domingo que finalizó su militancia en el partido político Voluntad Popular.

Así la parlamentaria informó a la ciudadanía sobre su decisión, después de siete años en el partido, tiempo que catalogó como de “riesgos y aprendizajes”. Afirmó que seguía el consejo que le dio una amiga de Colombia que le recordó que Venezuela y sus principios están por delante del partido.

Los partidos son necesarios para la democracia, pero para luchar contra el narcotráfico, principal financista de Maduro y sus aliados, he decidido seguir el consejo de una hermana colombiana que el exilio me regalo, quien me dijo que primero está la patria y los principios, y luego el partido.