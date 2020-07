La doctora Daniela Parra, presidente del Colegio de Médicos del estado Zulia, denunció que la situación que viven los trabajadores de la salud en el estado se agrava por la falta de insumos y equipos de protección en los centros asistenciales.

Parra enfatizó que la emergencia de algunos hospitales en el estado están cerrando producto de no poder brindar asistencia a los pacientes sin equipos de protección para ambos.

Según información publicada por la periodista Mabel Sarmiento, el estado registra 53 casos de médicos zulianos contagiados de Covid-19, de los mismos cuatro se encuentran en terapia.

Sarmiento indica que familiares y amigos realizan denuncias por redes sociales y se encuentran solicitando insumos para salvar la vida de profesionales.

Así mismo, de los 53 casos confirmados, un grupo fue aislado en 15 hoteles habilitados para atender la pandemia por resultar asintomáticos, los que presentan menor cantidad de síntomas se encuentran en el Hospital Universitario de Maracaibo según indicó la periodista.

Hasta la fecha la administración de Nicolás Maduro solo ha presentado a la opinión pública el fallecimiento de seis profesionales de la salud.

La doctora Parra indicó que se encuentran solicitando recursos económicos para apoyar a los médicos afectados, denunciando que en los hospitales no hay suficiente cantidad de ventiladores.

Denunció que el personal de salud perdió beneficios como el HCM que los obliga a estar en hospitales y quienes tienen oportunidad de pagar una clínica solo pueden financiarla por pocos días, no por un largo período como el que requiere una patología respiratoria.

"El sistema agudo de insuficiencia respiratoria es un síndrome muy grave que requiere en 80 % de ventilación asistida. Estamos en esa situación, un médico gana nueve dólares y con eso no puede tener ningún tipo de bienestar, no puede disponer de seguro porque no son compatibles con los costos de los servicios”, indicó Parra.