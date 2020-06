Luego del anuncio de CANTV sobre la reparación de más de 30.000 fallas en su servicio, los usuarios no tardaron en reaccionar en redes sociales. Casi el total de las personas que se pronunciaron ante el anuncio lo hicieron negativamente, por la falta de servicio que padecen.

Muchas personas aseguran que no es reciente la falta del servicio de CANTV, muchos incluso aseguran que tienen una buena cantidad de días incomunicados.

Están desaparecidos.. . No dan la cara. CANTV, no realiza el mantenimiento preventivo https://t.co/SnheZDrAOY

Además, otros adjudican el deterioro de la empresa luego de su nacionalización, hecha por el fallecido Hugo Chávez. "Nos dicen que no hay materiales", indicaron también los usuarios. Asimismo, denuncian que no se hace el mantenimiento preventivo ni la inversión necesaria.

Yo llevo 15 años haciendo devocionalmemte cada año mi solicitud de telefonía e Internet a Cantv y me dicen siempre la misma respuesta "no hay cabezales, no hay cable, no hay plan para la zona", vivo a una casa de la av principal de un sector donde hay comercios por demás. https://t.co/w00krU22wz

