“Vampiro no come vampiro”: así anunció Lacava que no tiene Covid-19

Los rumores se dispersaron. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, anunció que el resultado de su PCR fue negativo y no tiene Covid-19.

“Me llamaron del INH y me dijeron lo que yo sabía que me iban a decir porque vampiro no come vampiro y estoy negativo”.

Así lo expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram la noche del viernes.

Desde el lunes 20 de julio se esperaba que se aclarara el estado de salud del mandatario, quien informó que se había hecho dos pruebas rápidas y ninguna fue positiva, pero se mantenía aislado en Quinta Carabobo, la residencia oficial del gobernador, porque se sentía mal.

Durante ese tiempo se mantuvo prácticamente inactivo en las redes sociales, que es el medio que utiliza para “informar” a los ciudadanos.

Y la noche del viernes aseguró que con el resultado negativo eso cambiaría.

“Mañana les haremos anuncios de lo que se va hacer aquí en Carabobo, ya se acabó la mantequilla, o nos ponemos duros o esto se nos va a ir de las manos, así que pendientes, mañana voy a hacer unos videos refiriendo lo que vamos a hacer, pero por los momentos el señor que les habla está negativo”.

Hasta la noche del viernes la entidad está de 13 en la lista de casos de COVID-19 en el país con 211 confirmados de manera oficial.

Se trata de un incremento que se ha dado con mayor intensidad durante lo que va del mes de julio, que comenzó con 46 personas con la enfermedad, lo que representa un aumento de 358,7% en los últimos 25 días.