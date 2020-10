Vea la peligrosa inclinación del tanquero con un millón de barriles de petróleo que se encuentra en el Golfo de Paria (+foto)

El tanquero

Nabarima

El pasado mes de agosto, se conoció que varios compartimientos se inundaron, pero técnicos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) lograron evitar otra tragedia ambiental.

En las imágenes que el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot, compartió se observa la cubierta inferior y equipos sumergidos en agua.

El sindicalista denunció que, el tanquero presentaba un avanzado deterioro.

The FSO Nabarima containing over 1 million barrels of oil is now dangerously tilting and it at risk of capsizing in the gulf of Paria. A phot taken on the 13th October shows the tanker dangerously tilting. #Venezuela pic.twitter.com/qVIdbCi2Qk

— CNW (@ConflictsW) October 16, 2020