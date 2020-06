La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, encaró al ministro de Educación Superior del régimen de Nicolás Maduro, César Trómpiz.

El acontecimiento fue este miércoles, horas después de que se desplomara un sector del pasillo cubierto de la institución universitaria. Aparentes fallas en la estructura, debido a la falta de mantenimiento, provocaron el colapso.

Arocha reveló que se comunicó con profesores de arquitectura que le explicaron que había una falla en la estructura desde hace más de 15 años. Sin embargo, en todo ese tiempo el problema no fue reparado, provocando este lamentable resultado.

Hablé con el decano de Arquitectura y me expresó que había una losa desde el 2004 .

Esta sería la causa del desplome de una parte de la universidad declarada Patrimonio Mundial, Cultural y Cultural de la Humanidad de la Unesco en el 2000. Autoridades denunciaron la falta de presupuesto como el culpable de fondo de la problemática, dado que en el 2019 el Estado solo asignó el 9,8 % de lo solicitado por la UCV.

García Arocha fue electa en el 2008 por un periodo de 4 años que debía finalizar en el 2012. Sin embargo, un fallo del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralizó el proceso electoral, impidiendo que los ucevistas puedan renovar sus autoridades

“En el 2004 afortunadamente no existía como rectora de la universidad. Si he existido es por ustedes, porque desde el TSJ me han mantenido aquí. Así mismo y llevo aquí dando el caro por estos 12, casi 13 años”, sentenció García Arocha a Trómpiz.